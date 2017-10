L'autor desitja que el Nobel ajudi a unir les persones en l'àmbit internacional

Kazuo Ishiguro va expressar ahir el desig que aquest reconeixement ajudi a «unir a les persones a nivell internacional».

En una improvisada roda de premsa celebrada al jardí de la seva residència del nord de Londres, l'autor, de 62 anys, va explicar que «vivim un període de la història on tothom s'està mirant a si mateix i les persones en les seves comunitats intenten separar-se».

«Estem en perill de perdre una visió internacionalista del món i crec que una cosa com el Premi Nobel ajuda a unir les persones a nivell internacional», va reflexionar en ser preguntat pels seus sentiments davant el «brexit» del Regne Unit.

L'autor de Les restes del dia (1989), una de les seves obres més destacades, va confiar que rebre aquest «enorme honor», pugui, d'alguna manera, «encoratjar les forces del bé i de la pau».

Ishiguro va assenyalar que rebre el Premi Nobel ha estat una cosa «meravellosa i totalment inesperada» i va confessar que se sent «avergonyit» d´haver estat condecorat amb el guardó més rellevant de la literatura «perquè hi ha alguns grans autors vius que no l´han rebut».

El Nobel li arriba, segons va explicar, «en un moment en el qual el món afronta incertesa sobre els seus valors, lideratge i la seva seguretat».

«De manera humul, confio que alguns dels temes que he intentat abordar en la meva obra –sobre història, no ja només sobre la meva memòria personal, sinó sobre la manera en què països i nacions i comunitats recorden el seu passat i sobre amb quanta freqüència enterren els records incòmodes del passat– siguin d'ajuda al clima que tenim actualment», va argumentar.