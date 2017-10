El Nobel de Literatura premia la «força emocional» del britànic Kazuo Ishiguro

El Nobel de Literatura va premiar ahir la «força emocional» de les novel·les del britànic d'origen japonès Kazuo Ishiguro, una decisió sorprenent que enllaça amb la línia d'eleccions inesperades de l'Acadèmia Sueca dels últims anys.

Si el 2016 va distingir per primera vegada el reportatge periodístic amb la bielorusa Svetlana Alexiévitx i l'any passat va traspassar el llindar de la literatura convencional amb el cantautor nord-americà Bob Dylan, ara ha tornat al camp més purament literari però ha optat per un autor que no figurava en les travesses prèvies.

Clàssics com el kenià Ngugi Wa Thiong'o, l'israelià Amos Oz, el sirià Adonis o el japonès Haruki Murakami eren els noms que dominaven tots els pronòstics, però l'Acadèmia ha preferit el britànic, que elogia per haver descobert «l'abisme més enllà del nostre il·lusori sentiment de connexió amb el món».

En declaracions posteriors a la proclamació del premi, difós a l'antic edifici de la Borsa d'Estocolm, la secretària permanent d'aquesta institució, Sara Danius, va considerar Ishiguro, autor de vuit llibres, «un novel·lista brillant» que ha desenvolupat la seva pròpia estètica i «un magnífic artista de la llengua».

«Si barreges Jane Austen i Franz Kafka, tens Kazuo Ishiguro. Has d'afegir també una mica de Marcel Proust en la barreja», va dir Danius sobre l'autor de Les restes del dia (1989), popularitzada per la pel·lícula El que queda del dia, que van protagonitzar Anthony Hopkins i Emma Thompson el 1993.

És –va afegir– un novel·lista «brillant», un escriptor «de gran integritat que no mira cap a un altre costat» i a més ha desenvolupat un «univers estètic» únic.

«Està molt interessat a entendre el passat però no és un escriptor proustià, no tracta de redimir el passat, explora el que cal oblidar per sobreviure com a individu o com a societat», va explicar.

Sobre les obres d'Ishiguro, Danius va assegurar que totes elles són «meravelloses i veritablement exquisides», però va mostrar predilecció per la seva última novel·la, The Buried Giant ( El gegant enterrat, 2015), encara que també va remarcar que The Remains of the Day és una «obra mestra».

L'elecció d'Ishiguro reforça el domini de la prosa i de la literatura en anglès al palmarès del Nobel: 77 de 114 escriptors premiats són narradors i 29 van usar aquesta llengua, per 14 autors en francès, 13 en alemany i 11 en castellà.

«Tenim una meravellosa biblioteca i gent meravellosa al nostre al voltant, estem sempre buscant nous i interessants escriptors, parlem bastants llengües entre tots nosaltres i, per descomptat, hi ha moltes llengües que no parlem, però llavors demanem que ens escriguin informes detallats sobre autors concrets», va indicar Danius sobre l'elecció dels premiats.

Una elecció que aquest any ha recaigut en un escriptor britànic que va néixer en Nagasaki (Japó) en 1954, però que es va mudar amb la seva família als cinc anys al Regne Unit, on es va graduar en Anglès i Filosofia a la Universitat de Kent i va fer un curs d'escriptura creativa en la d'East Anglia.

La seva primera publicació va arribar el 1982 amb Pàl·lida llum en els pujols, que igual que la seva següent novel·la, Un artista del món flotant (1986) s'ambienten a Nagasaki als anys posteriors a la II Guerra Mundial.

En aquestes obres –i sobretot en la següent, Les restes del dia– apareixen temes recurrents en la seva narrativa com la memòria, el temps i l'autoengany i la seva característica manera d'expressió «acuradament continguda», va ressaltar l'Acadèmia en la seva explicació de la decisió.

Ishiguro ha escrit també obres de ciència-ficció com Mai m'abandonis (2005) i ha impregnat la seva obra de les seves influències musicals, sobretot en la col·lecció de relats Nocturns.

Autor de guions per a pel·lícules i televisió, va publicar fa dos anys The Buried Giant, una obra que explora «com la memòria es relaciona amb l'oblit, la història amb el present i la fantasia amb la realitat», segons l'Acadèmia. El novel·lista britànic rebrà 943.784 euros).