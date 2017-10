Temporada Alta presenta 26 propostes de dramatúrgia textual catalana

Pau Miró, Julio Manrique, Cristina Genebat i Jordi Casanovas són alguns dels autors catalans que formen part de la programació del festival Temporada Alta, que aquest any presenta 26 propostes de dramatúrgia textual catalana.

El director del festival, Salvador Sunyer, va dir ahir que «Catalunya és un país petit amb un idioma que parla poca gent, per això cal donar suport als autors catalans», i va demanar més suport al Govern de la Generalitat.

En l'edició d'aquest any, que tindrà lloc de l'11 d'octubre al 10 de desembre a Girona, el suport que Temporada Alta brinda a la dramatúrgia catalana es materialitzarà en 27 obres de text catalanes, 65 peces d'equips creatius catalans i la celebració de la setena edició del Torneig de Dramatúrgia.

La programació total del Temporada Alta inclou 97 muntatges, dels quals 65 són d'equips creatius catalans, una xifra que engloba propostes de text i dramatúrgies no convencionals que utilitzen llenguatges contemporanis, dansa i circ.

Per potenciar la dramatúrgia textual catalana, el festival organitza des de fa sis anys el Torneig de Dramatúrgia, que enfronta nou autors que creen nou obres de mitja hora especialment per a l'ocasió. El públic escolta les lectures dels textos i vota el que més li agrada, en una competició que en anys anteriors han guanyat obres que han tingut un gran èxit posterior, com és el cas de L'Electe o Crèdit.

Aquest any participen en el torneig els autors Raquel Loscos, Laia Alsina Ferrer, Xisco Rosselló, Carla Torres, Juli Disla, Manuel Veiga, Toni Cabré i Anna Maria Ricart. Bona part de les coproduccions que present aquest any Temporada Alta són de dramatúrgia catalana, com és el cas de Cyrano (Pau Miró), El metge de Lampedusa (Anna Maria Ricart), Àries de reservat (Marc Rosich), i Simone (Daniela Feixas).

A més de les produccions i les coproduccions, Temporada Alta també presenta altres produccions d'autors catalans, com E.V.A (Marc Artigau, Cristina Genebat i Julio Manrique), Adossats (Ramon Madaula i Jordi Casanovas) i Spender (Llàtzer Garcia).