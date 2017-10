«Kap», premi Liberpress: «Si t'envien policia en un vaixell de dibuixos, com pots fer riure?»

Creador de gargots, ninots i humor, Jaume Capdevila Kap, premi Liberpress 2017, va declarar ahir que l'humor és «una eina extraordinària per esmolar l'esperit crític», i va definir la seva feina quotidiana com «un intent de fer el millor acudit possible, però també es va plantejar la dificultat de la seva feina en el moment actual: «Si t'envien policies armats dins un vaixell de dibuixos, com pots fer riure?».

Kap va participar ahir a un dinar amb tots els guardonats en les diferents categories dels Premis Liberpress a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona i, al vespre, a la gala d'entrega dels premis a l'Auditori de Girona, on el referèndum va fer acte de presència en forma d'una urna de l'1-O presidint l'escenari, mentre una projecció d'imatges recordava els fets sense amagar les càrregues policials. Al dinar hi va participar el president de la Diputació, Pere Vila, el president de Liberpress, Carles McCragh, i la vicepresidenta, Joëlle Stickiness, entre d'altres personalitats.

Kap es va mostrar honorat de compartir un premi amb personalitats que l'han guanyat anteriorment com Ryszard Kapuscinski, Ignacio Ramonet, Sami Naïr, Steve Mc Curry o la revista satírica francesa Charlie Hebdo.

El ninotaire de La Vanguardia, El Mundo Deportivo, El Triangle o Regió 7 –diari del grup Prensa Ibérica, al qual pertany Diari de Girona–, va dir als periodistes que considera «interessant» el moment que viu Catalunya perquè està passant una cosa «excepcional» que es dona «poques vegades a la història de la humanitat», i és que «el futur del país és en mans de la gent».

KAP també va definir Twitter com «una gran intel·ligència mundial que premia les coses que paguen la pena perquè arribin a la gent».

Femen i la violència masclista

El dinar dels Liberpress va asseure a l'Escola d'Hostaleria també Lara Alcázar, representant de Femen a Espanya. Aquesta asturiana historiadora de l'art assegura que la seva principal preocupació ara mateix és la «crisi de feminicidi i masclisme».

Segons ella, hi ha un pacte d'estat per lluitar contra la violència de gènere, però el Govern espanyol no li dona pressupost i continua el degoteig de «dones que són assassinades pel fet de ser dones».

La primera mesura que caldria prendre, segons declara, és invertir en una xarxa de seguretat de protecció de les víctimes que han fet denúncia i que les penes s'apliquin al moment, ja que l'estadística demostra que la majoria de víctimes són dones que han fet denúncia.

Femen és un grup rebel i contestatari ucraïnès fundat el 2008 que ha rebut el premi Liberpress Catalunya 2017 per la seva «lluita i protesta pacífica, valenta, original, audaç, provocadora, eficaç, seriosa i divertida alhora».

Jaume M. Mateu «Tortell Poltrona» sempre fa broma. Ahir era a la gala per rebre el Liberpress associació 2017 per la seva inestimable tasca amb Palassos Sense Fronteres, entitat que s'embranca en zones en guerra o en camps de refugiats per arrencar un somriure a la gent humiliada.

Tortell Poltrona va reconèixer que aquest premi li dona «força per parlar fort». En una entrevista, va assegurar que, tal com de petits ens ensenyaven a resar, «avui hauríem de recitar cada dia els drets humans que tant ens han costat de guanyar».

«La felicitat no és tenir coses, sinó poder compartir el poc que tens», és una altra de les frases pronunciades per aquest veterà de la solidaritat i el proïsme que s'ha guanyat «la llibertat de no tenir por» i seguir «sentint-se nen» tot i tenir tres nets.

Ell llegeix com «una comèdia brutal» haver aconseguit «plantar les urnes i votar», però pensa que «no venen temps fàcils», tot i que «junts i pacífics podem fer moltes coses; tard o d'hora s'haurà de negociar» perquè «mai ningú té tota la raó».

Els LiberPress són un reconeixement a persones d'arreu del món que treballen des de diferents àmbits per la llibertat d'expressió i el respecte a drets fonamentals.

A la gala a l'Auditori es va fer públic el 'Gest LiberPress 2017', una urna i una mà votant amb una papereta. El jurat va assenyalar que qualsevol acte en contra de la utilització de les urnes sol esdevenir «antidemocràtic i totalitari».

El Memorial dels premis va recordar la figura de Salvador Puig Antich, reconegut antifranquista que va ser torturat i executat pel règim.

A l'acte hi va participar l'escriptor Bernardo Atxaga, premi Literatura pel conjunt de la seva obra literària feta «amb originalitat, riquesa, sensibilitat i enginy, en la qual ha tractat amb tendresa i duresa alhora temes com la Guerra Civil o ETA».

Paolo Bianchini va rebre el LiberPress Cinema per la seva «extraordinària» carrera cinematogràfica, dedicada en gran part al cinema social i de compromís, per la seva defensa del món de la infància i l'adolescència.

Roser Rosés Senabre va rebre el Premi LiberPress Camins 2017 per una vida llarga en la qual ha fet camins múltiples i dificilíssims des de molt petita, i ha passat «la Guerra Civil espanyola, la Segona Guerra Mundial i els pitjors anys del franquisme sense descoratjar-se, fins a retrobar, amb tots nosaltres, la llibertat»,.

Andrés Vázquez de Sola va rebre el premi Dibuixant 2017. Es tracta d'un dibuixant, periodista i pintor que, a partir del 1951, va militar clandestinament al Partit Comunista d'Espanya (PCE).

Greenpeace va rebre el Premi LiverdPress 2017 per la seva tasca «immensa, independent, valenta, perillosa i valuosíssima en defensa del medi ambient».

Maria Farantouri va rebre el Premi LiberPress Cançó 2017 per la seva «veu tendra, militant i compromesa amb la cançó social i de protesta grega».