Besalú, capital del llibre independent

La plaça de Sant Pere de Besalú es torna a omplir per vuitè any consecutiu de lectors. La Fira Liberisliber, que tanca avui la seva programació, va congregar ahir centenars d'amants de la lectura, que aquest any han pogut visitar més estands que mai. Fins a 50 editorials independents hi exposen obres de diferents autors en aquesta edició, un rècord per a la fira. Una fira que també compta amb una bona presència d'il·lustradors i traductors, dos col·lectius als que l'organització ha volgut donar especial rellevància, per tal de teixir nexes entre el sector.

Bona part de les activitats preparades ahir van girar al voltant dels dibuixants i els traductors, tal i com va explicar el director de Liberisliber, Miquel-Àngel Codes. De fet, un dels actes que va reunir més participants va ser una trobada en forma de cita ràpida entre les editorials i els il·lustradors. Cada professional tenia un temps limitat per tal de mostrar la seva obra a l'editor. Una activitat que, segons Codes, serveix per donar a conèixer l'obra al màxim de professionals. «L'èxit de participació ha estat total i la rebuda per part dels il·lustradors i les editorials molt bona. Aconseguim generar un feedback entre ells, que era el que buscàvem», ha comentat.

Una altra activitat que va omplir la Cúria Reial de Besalú va ser la xerrada entre traductors de literatura japonesa. El col·loqui va anar a càrrec de Jordi Mas i Ko Tazawa, que va explicar l'experiència a l'hora de traduir llibres en llengua nipona. Una xerrada a la que va assistir una de les traductores més rellevants de Catalunya, Dolors Odina.

Odina, que va estar present a la fira, considera «molt importants» aquests esdeveniments perquè apropen i donen sortida als petits professionals. En relació a la traducció, Odina va lamentar que per a les grans firmes ells «són l'última peça» i en canvi per a les petites tenen una importància «cabdal». Una de les firmes que fa anys que està present és Editorials Segle. La seva propietària, Marta Costa-Pau, reconeix que Liberisliber és un «bon aparador» on mostrar les obres i assegura que es nota un cert augment en el consum de llibres d'aquest tipus.

Una de les grans novetats d'aquesta edició del Liberisliber ha sigut el nombre d'editorials que han volgut ser-hi presents. En total aquest any han estat 50, la xifra més alta que mai hi ha hagut. Una dada que satisfà el director de la fira, Miquel-Àngel Codes, que reconeix que no s'esperava aquest èxit.

Rècord d'activitats

Un dels aspectes que expliquen la bona acollida per part dels professionals d'aquesta fira és la quantitat d'activitats que s'hi fan. En concret aquest any se n'han programat una quarantena repartides entre ahir i avui.

Com cada any les xerrades en les que intervé el públic són algunes de les que acumulen més espectadors. Aquesta edició destaca el col·loqui sobre economia que van mantenir els catedràtics Juan Torres i Anton Costas. També es faran recitals de poesia, representacions teatrals, projeccions de documentals i es tancarà amb un concert de Roger Mas.