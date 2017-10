Bona acollida del nou «experiment» musical de Mazoni a Manresa

La Fira Mediterrània de Manresa va acollir, la nit de divendres, l'estrena del darrer projecte de la formació de la Bisbal d'Empordà Mazoni. Es tracta del viatge de retorn del diàleg musical que la banda que lidera Jaume Pla va establir amb un grup de músics d'Istanbul arran de la producció del documental Per primer cop, que es va estrenar a principis d'any al Canal 33. Els tres integrants de Mazoni van compartir l'escenari de la sala Sielu amb cinc musics turcs que han arranjat una desena de temes de la banda catalana. Al llarg del concert, però, també es van poder escoltar peces tradicionals turques. Jaume Pla –ànima de Mazoni– explica que només es faran tres concerts d'aquest projecte, que ha definit com un «experiment». Pla admet que allò que més l'ha sorprès del treball conjunt amb els músics turcs és «la tranquil·litat amb què s'agafen les coses. Per a ells el temps és més dilatat, i es nota en el seu comportament diari, però també a l'hora de fer música». El gener passat Televisió de Catalunya estrenava el documental Per primer cop, un diàleg musical entre Jaume Pla (Mazoni) i músics d'Istanbul.