El Festival es rendeix als peus de Susan Sarandon

L'actriu Susan Sarandon, de 70 anys, ha sigut la convidada d'honor d'aquesta última edició del del Festival de Sitges, amb la qual se celebra el 50è aniversari de l'esdeveniment del cinema fantàstic i de terror per excelència.

La fimografía de l'artista inclou peces com The Rocky Horror Picture Show, que es va projectar en el festival. L'últim treball de Sarandon a la televisió és la sèrie Feud, creada per Ryan Murphy, i centrada en la seva primera temporada en els enfrontaments entre les actrius Joan Crawford i Bette Davis. Activista i compromesa, Sarandon s'ha declarat contrària a la presidència de Donald Trump.

Ahir també es va projectar el film de Jaume Balagueró Muse, un thriller sobrenatural en el qual descriu les dificultats del procés creatiu a través d'unes muses diabòliques.

Es tracta de l'adaptació cinematogràfica de la novel·la La dama número tretze de José Carlos Somoza, «una novel·la àmplia i complexa, molt literària», que el va obligar a «sintetitzar una història que mantingués l'essència del text, ser un thriller sobrenatural», un procés, ha dit, que va ser «fàcil».