El guionista de «Lo imposible» presenta al Festival de Sitges «El secreto de Marrowbone»

El Festival de cimena de Sitges va projectar ahir en una sessió especial El secreto de Marrowbone, el debut cinematogràfic com a director de llargmetratges de Sergio G. Sánchez, guionista de pel·lícules com El orfanato, Lo imposible o Palmeras en la nieve. La nova obra de Sánchez, que arribarà als cinemes el pròxim 27 d'octubre, és un thriller psicològic que transcorre l'any 1969 i té com a context l'Amèrica rural. Quatre joves germans, Jack, Billy, Jane i el petit Sam i la seva mare, Rose, arriben a una casa abandonada de Marrowbone.



Fugida d'Anglaterra

Fugien d'Anglaterra, on van deixar un pare violent i un passat criminal, esperant començar una nova vida. La mare de la família mor i els seus fills l'enterren al jardí i guarden en secret aquesta mor per no ser enviats a Anglaterra. Mentre intenten sobreviure sense cap supervisió, una amenaçant presència comença a rodar la vella casa.

El director defineix la pel·lícula com una rondalla de suspens, en la qual cada deu minuts es produeix un gir que transforma la història. Sergio G. Sánchez ha indicat que la pel·lícula és «una defensa de com preservar la innocència davant la crueltat del món».

El film compta amb J.A. Bayona com a productor executiu. «A ell li agrada tenir el control de totes les fases de la pel·lícula i amb mi ha estat molt respectuós i ha deixat que sigui jo qui prengui les decisions», ha indicat Sánchez. Bayona havia de participar ahir en una masterclass al Festival de Sitges però va haver de cancel·lar l'acte a causa del rodatge de la seva nova pel·lícula, Jurassic World 2.