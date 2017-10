Susan Sarandon recull el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges

L´actriu i productora nord-americana Susan Sarandon va rebre ahir el Gran Premi Honorífic del Festival de cinema de Sitges, en reconeixement a la seva extensa carrera cinematogràfica, plena de títols memorables com Thelma i Louise i Pena de mort. En recollir el guardó, l´actriu va cantar Over at the Frankenstein Place, del film The Rocky Horror Picture Show. El director del Festival, Ángel Sala, la va definir com «una gran dama de la interpretació, un mite de Hollywood».