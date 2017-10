«Estiu 1993» obté cinc nominacions als Premis Fènix 2017

L'exitosa 'Estiu 1993' de Carla Simón ha obtingut cinc nominacions a la 4a edició dels Premis Fènix 2017 de cinema iberoamericà. Concretament, opta al guardó millor llargmetratge de ficció, millor direcció, millor guió, millor edició i millor vestuari. 'Una mujer fantástica' del xilè Sebastian Lelio i 'Legión salvaje' del mexicà Amat Escalante encapçalen les nominacions als guardons en què hi competeixen 20 films de ficció i 9 documentals. Els guanyadors dels Fènix s'escullen per 880 professionals provinents de 22 països iberoamericans que integren Cinema23, organització creada el 2012 per a la promoció i difusió del setè art.