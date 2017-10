Girona difon cartes i dibuixos enviats des del front de la guerra el 1937

L'Arxiu Municipal de Girona ha publicat al seu web un recull de cartes i dibuixos enviats des del front de guerra l'any 1937. Aquest recurs ha estat creat per commemorar, un any més, el Dia Mundial del Correu, que se celebra cada 9 d'octubre.

El recull publicat conté diverses cartes escrites la tardor de 1937 des del front d'Aragó, en plena Guerra Civil espanyola, per Ferran Rahola i Auguet a la seva família. Aquesta correspondència descriu aspectes de la vida quotidiana i de la intimitat que en situacions bèl·liques prenen matisos intensos i dramàtics, sobretot si es coneix el destí de remitents i destinataris.

Alhora es proposa un diàleg entre les cartes de Ferran Rahola i els dibuixos fets a la mateixa època per un amic seu, Pere Casellas i Cardoner, mestre d'escola, que va morir al front de Guadalajara el 19 de febrer de 1938.

Malgrat viure dues experiències diferents, hi ha diverses constants en les cartes dels dos amics, com la necessitat de tenir notícies d'uns i altres o l'enyor envers Girona i la família. La correspondència també informa de la situació al front amb suficient escassetat de dades com per passar la censura de guerra. I tampoc falta l'humor amb paraules o dibuixos.

Aquesta documentació forma part del conjunt de llibres i documents que varen ser donats pels nets de Carles Rahola l'any 2016 i es van integrar al fons Carles Rahola Llorens de l'Arxiu Municipal de Girona.