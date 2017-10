Mosca de Sant Narcís per a RCR Arquitectes i el Girona FC

El Col·legi de Periodistes de Girona ha anunciat que el premi Mosca de Sant Narcís serà aquest any, ex aequo, per a RCR Arquitectes d'Olot i el Girona FC. També s'ha decidit lliurar la Mosca del Col·legi al periodista Narcís Genís en reconeixement a una tasca professional de més de 40 anys.

La gala de lliurament dels Premis Mosques de la Informació es durà a terme el dijous 19 d'octubre (20h) a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG.

RCR rebrà la Mosca de Sant Narcís per la qualitat dels seus projectes i un reconeixement internacional mereixedor del premi Pritzker.

El Girona FC rebrà el guardó per la fita històrica que suposa el seu ascens a la Primera Divisió del futbol espanyol.