Sol Picó troba models de masculinitat a «Dancing with frogs»

La coreògrafa Sol Picó explora els diferents models de masculinitat de la nostra societat a Dancing with frogs, un muntatge que s'estrenarà el 13 d'octubre a El Canal de Salt dins del festival Temporada Alta i es podrà veure al Mercat de les Flors de Barcelona del 2 al 5 de novembre.

Després d'explorar la condició femenina a We Women, un espectacle que es va estrenar a Temporada Alta l'any passat, Sol Picó torna al mateix festival amb una coreografia sobre l'univers masculí.

Amb només intèrprets masculins, la peça reuneix «lumbersexuals, neomacarres, metrosexuals i andrògins, que coincideixen a la cua d'un cinema on es projecta una pel·lícula de superherois psicològica»,va explicar ahir Sol Picó.

«En un moment en el qual el 'mascle' potser ha entrat en crisi, Dancing with frogs es posa a la pell de tots els homes possibles del segle XXI i es pregunta: què és el masculí sense la part femenina?, hi ha límits entre els homes?, com viu, sent, actua, pateix i es relaciona amb el món l'home de la nostra època? i com ha de ser l'home?».

Sol Picó busca respostes a aquestes preguntes amb una proposta escènica que treballa conceptes com el patriarcat, la violència, l'hiperviril, la testosterona, el nen adult, la fragilitat, el privilegi i la càrrega, com es podrà comprovar a l'espectacle.