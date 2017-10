Una revisió del clàssic «Nit de Reis» de Shakespeare obre el Temporada Alta

Amb un repartiment format únicament per homes i un text que invita a la confusió i l'ambigüitat sexual, la companyia russa dirigida pel dramaturg irlandès Declan Donnellan inaugura aquest vespre la 26a edició del Festival Temporada Alta amb una revisió del clàssic Nit de Reis de William Shakespeare, en versió russa amb rètol amb la traducció escrita al català.

La confusió de gèneres i el canvi de sexe és un dels eixos d'una comèdia que parla de la identitat i de l'amor. Així ho va explicar ahir un dels actors protagonistes, Andrey Kusitxev, que recorda que l'espectador veurà sobretot «molt d'amor i sentiment» en un muntatge on posar-se a la pell d'una dona ha estat el repte més gran per a tots els actors que hi participen.

El director irlandès Declan Donnellan, que ja ha portat al Festival Temporada Alta tres obres ( Macbeth, Les tres germanes i Mesura per mesura) torna a Girona amb la revisió d'un clàssic de William Shakespeare, Nit de Reis ( Dvenadtsataia Noch), un muntatge produït per la companyia Cheek by Jowl al costat del Festival Internacional de Teatre Txékhov i que aterra aquest dimecres per inaugurar la 26a edició del certamen.

És un text que parla de l'amor i la identitat, segons va explicar l'actor Andrey Kusitxev, que va sintetitzar en «amor» el que podrà veure l'espectador.

És una dels actors, tots homes, que porten a escena aquesta comèdia, on s'aborda la confusió i l'ambigüitat sexual així com la identitat de les persones.

Per aquest motiu, Kusitxev situa en el «canvi de roba» i en el «canvi de gènere» el repte més gran a l'hora d'encarnar un dels personatges de l'obra.

Per a l'actor rus, calia apartar-se de la idea que un canvi de sexe ha de ser una cosa «ridícula» i que provoca «riure immediat», ja que després de l'escena veu que s'havia d'entendre que no era un canvi de roba senzillament, sinó un nou personatge, un ésser humà i que, per les circumstàncies que viu a l'obra, pateix.

Posar-se a la pell d'una dona és un dels aspectes que més feina ha portat als actors, segons els protagonistes, que van detallar que una de les primeres tasques que els va obligar a fer el director de moviment va ser entendre la «naturalesa femenina», és a dir, reflexionar sobre com seuen les dones, com es mouen, com caminen, com es posen...

Amb només un dia, va explicar Iasulovitx, van resoldre el conflicte per poder tirar endavant els papers de l'obra.

Per als actors, Donnellan és un gran director que treballa com un escultor, «traient tot el que sobra d'una pedra» per deixar-la «més nítida i més clara per a tothom».

La companyia porta a Girona un espectacle sobri, en l'aspecte escenogràfic, que segons van explicar els actors aquest dimarts, canvia a la mitja part i per tant, la posada en escena és molt diferenciada.

Portar un clàssic de Shakespeare a l'escenari és, segons va explicar el també actor Igor Iasulovitx, un avantatge perquè considera que és plenament vigent en la societat actual.

L'actor creu que quan es llegeix l'autor «et sorprèn» perquè tot allò que descriure «passa a la nostra vida, al nostre entorn».

Per això, creu que hi ha molts aspectes que connecten i vinculen l'obra amb la vida al «nostre voltant».



Una comèdia poc lleugera

Nit de Reis és una comèdia però «no és tan lleugera, va recordar l'autor, perquè els conflictes dels caràcters humans són «extraordinaris».

Kuzitxev l'ha descrit com un «carreró sense sortida» almenys amb l'inici de l'obra, que comença amb 4 morts. El muntatge es podrà veure avui a les 20.30 i dijous a partir de les 18.00.

Així, el Festival Temporada Alta donarà el tret de sortida a una edició que compta amb 25 espectacles de fora de Catalunya, i en total 100 propostes teatrals per als propers dos mesos.