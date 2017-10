El terror de la nina Annabelle arriba als cinemes

El terror de la nina Annabelle arriba aquesta setmana als cinemes després del seu pas pel Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges. 'Annabelle Creation' dirigida per David F. Sandberg, és una preqüel·la en el marc de l'univers d''Expediente Warren', narra l'origen de la nina. La cartellera setmanal també porta 'Mal genio', la nova proposta de Michel Hazanavicius, director de ´The Artist´, amb un biopic de Jean Luc-Godard, la cinta d'animació infantil 'Operació cacauet 2. Missió: salvar el parc', doblada en català, així com les propostes encapçalades per grans repartiments com 'El Castillo de cristal' i 'La suerte de los Logan'. També s'estrena 'Fe de etarras' a Netflix la cinta dirigida per Borja Cobeaga produïda per Mediapro.

Annabelle Creation

Un fabricant de nines i la seva dona acullen a casa seva una monja i sis nenes procedents d'un orfenat destruït. Poc després, els seus hostes es converteixen en l´objectiu d´una creació del fabricant posseïda pel mal. Amb aquesta esfereïdora preqüela, es dona a conèixer l'origen de la nina Annabelle.

El director David F. Sandberg es va formar realitzant peces audiovisuals per a diversos clients i curtmetratges que obtenien un gran èxit viral. Precisament, la seva opera prima, 'Nunca apagues la luz', sorgia d'un d´aquests curts.

'El muñeco de nieve'



Thriller dramàtic dirigit pel suec Tomas Alfredson, director d''El topo' i 'Déjame entrar', que adapta la novel·la 'El muñeco de nieve' de l'autor noruec Jo Nesbø. Harry Hole (Michael Fassbender) és un detectiu de la brigada d'investigació d'elit amb mètodes poc ortodoxos. A l'investigar l'estranya desaparició d'una dona durant la primera nevada d'hivern comença a sospitar que un assassí en sèrie torna a estar actiu, conegut com l'assassí del ninot de neu que té per objectiu dones amb una conducta que desaprova. Amb l'ajuda de Katrine Bratt (Rebecca Ferguson), una brillant agent de policia, encaixarà les peces del trencaclosques a partir de casos antics sense resoldre. Hole haurà d'avançar-se al cruel assassí per evitar que torni a actuar abans de la propera nevada.

Operació cacauet 2. Missió: salvar el parc



Film d'animació en què els esquirols més populars de la gran pantalla hauran d´evitar que es construeixi un parc d´atraccions al lloc on fins ara hi havia la seva llar. Des d'Oakton, el malvat alcalde ha decidit demolir Liberty Park per construir un perillós parc d'atraccions i Surly i els seus pintorescos amics s'uneixen per defensar la seva llar, derrotar l'alcalde i salvar el parc.

El Castillo de cristal



Dirigida per Destin Daniel Cretton, 'El Castillo de cristal' narra la història de Jeannette Walls, una exitosa periodista que amaga un gran secret: la història de la seva família, formada per un pare alcohòlic i una mare pintora, incapaços d'assumir la responsabilitat de cuidar els seus quatre fills. En el repartiment, destaca Brie Larson, Naomi Watts i Woody Harrelson.



La suerte de los Logan



Comèdia amb Katie Holmes, Hilary Swank i Daniel Craig en el repartiment, que narra la història dels germans Logan (Channing Tatum y Adam Driver) que intentaran perpetrar un atac a plena carrera del Nascar en Carolina del Norte.



Canción de Nueva York



Marc Webb dirigeix 'Canción de Nueva York', que se centra en la vida d'un jove graduat que dona un tomb quan descobreix que el seu pare té una amant. Indignat, es proposa destruir la relació sense comptar que hi acabarà involucrat. : Kate Beckinsale, Jeff Bridges, Callum Turner, Kiersey Clemons i Pierce Brosnan encapçalen el repartiment.



Una mujer fantástica



La vida de Marina (Daniela Vega) canvia per sempre quan la seva parella, Orlando (Francisco Reyes), mor als seus braços. La condició de dona transsexual és una aberració per la família i raó suficient perquè les autoritats investiguin la seva mort. Junament amb 'Legión salvaje', és una de les pel·lícules que encapçala les nominacions als guardons Fènix del cinema iberoamericà.



Mal genio



Michel Hazanavicius, director de ´The Artist´, retrata a 'Mal genio' el moment en el qual Jean Luc-Godard, encarnat per Louis Garrel, va decidir baixar del carro de la fama per abraçar la revolució maorista. El director, divorciat d'Anna Karina, s'enamora durant el rodatge de la pel·lícula 'La Chinoise' de la jove actriu Anne Wiazemsk, interpretada per Stacy Martin.



Fe de etarras



La cinta original de Netflix dirigida per Borja Cobeaga produïda per Mediapro, que arriba almenys per ara a les sales de les comarques gironines, se situa l'estiu de 2010 a una capital de província espanyola. La pel·lícula d'humor negre se centra en un peculiar comandament, format per un veterà que necessita demostrar que no és un covard, i una parella el compromís del qual depèn de la continuïtat de la banda i un manxec que creu que entrar en el comandament el farà converitr-se en un heroi, que s'atrinxera en un pis franc a l'espera de rebre una trucada per passar a l'acció. Entretant, la selecció espanyola arrasa en el Mundial de Sud-Àfrica i tothom està de celebració. El film està protagonitzat per Javier Cámara, Julián López, Gorka Otxoa, Miren Ibarguren o Tina Sainz, entre d'altres.

La campanya publicitària de la pel·lícula sobre el comandament etarra va desfermar la polèmica a Sant Sebastià.



Sólo se vive una vez



Leo és un estafador que, per error, entra en conflicte amb un poderós cap de la màfia. Per escapar del perillós clan, haurà de fer-se passar per un membre de la comunitat jueva ortodoxa. La pel·lícula 'Sólo se vive una vez' s'ha programat al Festival de cinema de Sitges.