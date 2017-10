La UNED de Girona arrenca el curs amb 1.100 alumnes matriculats

La universitat a distància UNED de Girona, que estrena el seu quart any a les noves instal·lacions de la Coma Cros de Salt, ha arrencat el curs amb uns 1.100 alumnes inscrits, que és la xifra habitual dels darrers anys, si bé fonts consultades del centre han explicat que la matrícula encara està oberta fins al 20 d'octubre, i no es pot descartar una ampliació de termini fins l'1 de novembre, com ha passat altres anys.

Els 1.100 alumnes referits corresponen als matriculats a les titulacions reglades dels 17 graus que imparteix la UNED de Girona, més els màsters i cursos d'idiomes. La UNED imparteix de forma semipresencial anglès de nivell A-1 fins C-1, i aquest curs ha afegit a l'oferta el nivell C2, en aquest cas en línia.

Aquí caldria afegir 350 alumnes més dels cursos d'extensió universitària, com és el cas del «curs per començar a crear la teva pròpia empresa», que es fa conjuntament amb la patronal d'empreses petites i mitjanes Cecot, i el programa UNED Sènior, adreçat a persones de més de 50 anys d'edat, de temàtiques tan diverses com patrimoni, anglès per viatjar, matemàtiques o cinema, una nova oferta que s'estrenarà aquest curs amb Guillem Terribas de professor.

Montse Palma, directora del Centre Associat de la UNED a Girona, ha valorat «molt positivament» les noves instal·lacions de la UNED a Salt, les quals han permès «millorar moltíssim les condicions i han permès un pas endavant en equipaments tecnològics».

La UNED té a les comarques gironines els centres de Salt, Olot, Figueres i Sant Feliu de Guíxols. El curs va començar a principis de la setmana passada. Els estudis principals que s'imparteixen són els de Dret i Psicologia, que registren el nombre més elevat d'alumnes inscrits.



Un model propi

La UNED té el seu propi model en un mercat dels estudis superiors fortament competitiu. Aquesta universitat a distància està implantada en un territori que té la mastodòntica Universitat de Girona, amb l'oferta de classes presencials com a principal atractiu, i també la Universitat Oberta de Catalunya, amb una completíssima oferta en línia.

Per Montse Palma, l'oferta semipresencial de la UNED encaixa amb persones que volen compaginar estudis i feina o ocupacions familiars. «A l'entrega de diplomes, cada any tenim mares que venen a recollir el títol acompanyades de les seves criatures».