Aquesta és la pel·lícula dirigida per un català que triomfa a la Xina

A la Xina, les autoritats "protegeixen" tant el cinema que veuen els seus ciutadans que és molt difícil per als estrangers entrar en el seu circuit. El català Oriol Paulo ho ha aconseguit amb "Contratiempo", que porta ja recaptats allà 21 milions d'euros. "És brutal, ha connectat de forma increïble", assegura.

"Els distribuïdors xinesos van veure la pel·lícula, els va encantar, la van presentar i va passar tots els filtres que hi ha a la Xina, inclosa la censura", subratlla Paulo (Barcelona, 1975) en una entrevista.

En un país en el qual la pel·lícula "Àlien Covenant", de Ridley Scott, es va estrenar l'estiu passat amb alguns minuts menys de metratge per censura i en el qual només entren "unes 70 pel·lícules estrangeres a l'any", l'èxit de "Contratiempo" encara sorprèn el seu director.

Sobretot perquè el seu anterior treball, "El cuerpo" (2012), "mai hauria passat els filtres" per incloure un pla amb un cadàver desfigurat, segons li han explicat a Paulo els distribuïdors a la Xina de "Contratiempo", Taihe Entertainment Group.

"Això de 'Contratiempo' ha estat cosa de l'atzar. És veritat que no és excessivament violenta, però sí té alguns elements tensos amb violència una mica explícita", apunta Paulo sobre un film de suspens que compta en el seu repartiment amb els actors José Coronado, Bárbara Lennie i Mario Casas.

Aquest últim es fica a la pell d'un empresari d'èxit acusat d'assassinat que intentarà demostrar la seva innocència amb el temps en contra seu.

"Després de donar llum verda a la pel·lícula, es van posar en contacte amb mi per dir-me que volien introduir-me al mercat xinès i que jo seria l'element de promoció", explica Paulo, que va haver de viatjar a la Xina dues setmanes abans de l'estrena en cines per presentar el "thriller" a diferents ciutats.

Així, va poder veure com la cinta aconseguia a la Xina, en dos dies, "més taquilla que en tota la seva vida comercial a Espanya".

"L'emoció va ser brutal", relata el director, que apunta que ja han recaptat vint-i-un milions d'euros en aquest país asiàtic, malgrat que els distribuïdors calculaven, "sent optimistes", entre sis i set milions.

Tant ha "connectat" amb el públic asiàtic que ara és la pel·lícula espanyola "més taquillera" de la història a la Xina i que s'està "negociant" fer una versió local.

A Espanya, la cinta -estrenada al gener- va recaptar 3,67 milions d'euros, segons dades del Ministeri de Cultura. La diferència entre "taquilles" és significativa, admet Paulo, i pot deure's a diversos motius que el català ha "detectat" després de participar en diversos col·loquis a la Xina.

"L'espectador xinès és molt actiu durant el visionat de cinema i 'Contratiempo' és una pel·lícula que et convida a ser part activa. Per això crec que connecta molt amb ells", assenyala.

"Amb xifres a la mà també és veritat que, any que passa, any que es va perdent públic a Espanya per alguna raó. A més vam tenir un problema amb una còpia pirata que va aparèixer a les dues setmanes d'haver-se estrenat i que, segurament, va influir negativament", afegeix.

El que sí té molt clar Paulo és que l'experiència de promocionar el seu últim treball en un país amb "un mercat tan gran i amb tantes ganes de veure cinema" li ha fet veure el món "una mica més gran" i descobrir que no es juga totes les seves cartes en un sol mercat.

No es refereix, precisa, al fet que calgui sortir fora per fer cinema -perquè ell sempre ha defensat "el cinema espanyol i fer cinema a Espanya"- sinó al fet que les produccions nacionals "viatgin més", ja que, segons la seva opinió, "gairebé totes les històries són universals".

"La pròxima pel·lícula la rodaré aquí, però després ja veurem", assenyala el també guionista sobre "Mirage", "una història de ciència-ficció conceptual" que començarà a rodar el gener del 2018 amb Adriana Ugarte com a protagonista.

"Canvia el to de les meves altres pel·lícules perquè indaga en una història d'amor impossible", explica el cineasta, qui assegura que, encara que està "molt còmode en el 'thriller'", està obert a d'altres temes i gèneres.

També revela Paulo que la Xina ja ha mostrat "interès" per aquest pròxim llargmetratge i que no només ha demanat distribuir-la, sinó també acostar la seva data d'estrena a la d'Espanya.