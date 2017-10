Xicu Masó es posa a la pell dels refugiats a «El metge de Lampedusa»

L'actor Xicu Masó interpreta un metge nascut a Lampedusa, que atén i acull refugiats a la seva illa natal, a El metge de Lampedusa, una obra de teatre basada en una història real, que dirigeix Miquel Górriz i que s'estrenarà el 14 d'octubre al festival Temporada Alta.

Després del seu pas pel festival de Girona, el muntatge farà temporada al Teatre Lliure de Barcelona, on es podrà veure del 20 d'octubre al 12 de novembre.

El metge de Lampedusa és un text basat en la novel·la Llàgrimes de Sal, escrita per la periodistes Lidia Tilotta, que relata la vida de Pietro Bartolo, un metge fill de pescadors que atenia les necessitats dels seus veïns com a metge de capçalera fins que la seva illa, situada davant la costa de Tunísia, es va veure desbordada per la crisi dels refugiats.

«El missatge de Pietro és clar», va dir ahir l'actor gironí Xicu Masó. «Els refugiats són persones com nosaltres i hem d'acollir-los, perquè Europa té capacitat per fer-ho i perquè no podem donar-los l'esquena».

Segons la seva opinió, la crisi dels refugiats té molts punts en comú amb l'holocaust, amb la diferència que «quan van alliberar els jueus dels camps d'extermini i es va veure la dimensió de la tragèdia alguns van poder dir que no sabien el que estava passant i ara tots sabem el que està passant des de fa temps».

Miquel Górriz va remarcar que la peça «va més enllà del tema dels refugiats» i «parla d'individus», perquè Pierro Bartolo és un home que sap escoltar i el seu relat de les històries que li han explicat els refugiats «és una forma de lluitar contra la cosificació i apostar per la personalització».

«Els refugiats no són nombres, són persones», va insistir Xicu Masó, que rep els espectadors en un escenari convertit en l'ambulatori de Lampedusa on treballa el protagonista i els explica com ha canviat la seva vida des que van començar a arribar refugiats a l'illa. «És un muntatge amable, però d'un altíssim voltatge emocional», segons Górriz, triomfador amb la comèdia Art.