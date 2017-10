Boicot femení a Twitter i més acusacions d'abusos sexuals en el cas de Harvey Weinstein

Les acusacions de violacions i abús sexual contra el productor Harvey Weinstein no deixen d'augmentar mentre es descobreixen altres casos similars i la suspensió temporal del compte en Twitter de Rose McGowan, una de les afectades, ha provocat un boicot femení a la xarxa social.

Sota l'etiqueta #WomenBoycottTwitter s'han multiplicat en les últimes hores els missatges de protesta pel tancament del compte de Twitter, que l'actriu atribueix a un missatge contra Ben Affleck en el context del cas Weinstein.

«Ben Affleck que et donin per cul», va dir el missatge que McGowan va piular després d'assegurar que l'actor coneixia el comportament de Weinstein. I va assegurar que va ser la raó de la suspensió de dotze hores del seu compte, mentre que Twitter va dir que es devia al fet que l'actriu havia publicat un número de telèfon privat, cosa prohibida per les seves normes de funcionament.

El problema amb Twitter va provocar una crida a no usar la xarxa durant divendres, encara que l'etiqueta també s'està utilitzant com una forma de crítica contra el cas Weinstein i altres que s'estan començant a conèixer.

Com el del president d'Amazon Studios, Roy Price, que ha estat suspès després de les revelacions d'assetjament sexual que han sorgit en contra seva.

Encara que les acusacions més nombroses són contra Weinstein. McGowan va donant més detalls de l'assetjament i violació que va sofrir per part del productor, igual que l'actriu italiana Ambra Battilana Gutierrez, segons publica el diari La Repubblica.

I la britànica Kate Beckinsale assegura al seu compte d'Instagram que va sofrir els acossos de Weinstein quan ella tenia només 17 anys i li va demanar que pugés a la seva habitació de l'hotel Savoy de Londres.

«Va obrir la porta amb el barnús. Jo era increïblement innocent i jove i no em va passar pel cap que aquest home gran i sense atractiu pogués esperar que tingués algun tipus d'interès sexual en ell», va dir.

La protagonista de la saga Underworld va poder sortir il·lesa i va rebutjar posteriorment moltes ofertes de treball amb Weinstein, que la va arribar a cridar i amenaçar, la qual cosa va perjudicar la seva carrera. «Aturarem que les nostres joves siguin carn de canó sexual i recordarem que Harvey és un símbol d'un sistema que està malalt», agrega Beckinsale.

La veterana actriu Tippi Hendren també ha recordat a Twitter l'assetjament que va patir per part d'Alfred Hitchcock, però no només d'ell.

«Vaig haver d'enfrontar-me a l'assetjament sexual sempre durant la meva carrera com a model i actriu. Hitchcock no va ser el primer (...) Ha costat 50 anys, però ja és el moment que les dones comencin a aixecar-se com estan fent en el cas Weinstein. Bé per elles!», va dir la protagonista de The Birds ( Els ocells).



Assetjament «endèmic»

Mentre, la britànica Emma Thompson va assegurar que l'assetjament sexual en la indústria del cinema és «endèmic» i no un cas aïllat. En una entrevista, l'actriu va assenyalar que cal començar a parlar contra aquest «sistema d'assetjament, menyspreu, abusos i intromissió».

I també hi ha hagut reaccions de cineastes com Quentin Tarantino, que s'ha mostrat «desolat» sobre les revelacions sobre Weinstein, el seu amic des de fa 25 anys. «Necessito uns quants dies més per processar el meu dolor, les meves emocions, la meva còlera i els meus records i llavors parlaré públicament sobre això», va afirmar Tarantino en una breu declaració publicada a la xarxa Twitter.