'Jupiter's Moon', premi a la millor pel·lícula a Sitges

El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges ha premiat en la seva 50a edició el film 'Jupiter's Moon', de Kornél Mundruczó, com a millor pel·lícula. Es tracta d'un film hongarès que aborda la temàtica dels refugiats sirians que intenten passar de Sèrbia a Hongria. La pel·lícula també s'ha endut el guardó als millors efectes especials.

D'altra banda, el premi especial del jurat ha recaigut en el thriller psicològic 'Thelma', del noruec Joachim Trier, un film que també s'ha emportat el guardó a millor guió, que signen Joachim Trier i Eskil Vogt. La jove francesa Coralie Fargeat s'ha endut el guardó a la millor direcció per la seva opera prima 'Revenge'. Els premis a la millor interpretació femenina i masculina han recaigut per a Marsha Timothy ('Marlina the murderer in four acts') i Rafe Spall ('The Ritual').

El palmarès de la Secció Oficial del Festival de Sitges s'ha completat amb el premi a millor fotografia, que ha recaigut en Andrew Droz Palmero per 'A Ghost Story', mentre que el Gran premi del públic ha anat a parar al curtmetratge 'R.I.P', de Pintó & Caye.