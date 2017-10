Narcís Monturiol salva els pescadors de Cadaqués al nou còmic de Roig i Benages

L'inventor del primer submarí tripulat, Narcís Monturiol, protagonitza una història d'aventura i misteri en un nou còmic ambientat a Cadaqués, on l'inventor figuerenc idearà un vehicle terrestre per desplaçar-se amb celeritat pel paisatge abrupte i sorprenent del cap de Creus, per tal de resoldre un problema que atemoreix la població.

L'escriptor Sebastià Roig, col·laborador habitual del Diari de Girona, i el dibuixant Toni Benages firmen Narcís Monturiol i les pedres de l'infern, un nou còmic de l'editorial Males Herbes que el 31 d'octubre arribarà a les llibreries.

Roig i Benages ja van fer tàndem als àlbums Les extraordinàries aventures de Francesc Pujols (Males Herbes, 2015), publicació en blanc i negre, i aquesta vegada tornen a col·laborar a tot color en aquest còmic d'aventures que dona protagonisme als pescadors de Cadaqués.



Pescadors desapareguts



Des de fa un temps, els pescadors de Cadaqués no s'atreveixen a sortir a mar. Una sèrie de desaparicions misterioses i els rumors sobre la presència d'éssers monstruosos ha fet que al poble es parli d'acte de bruixeria.

El senyor Monturiol, científic i humanista que no creu en bruixeries, no s'ho acaba de creure i, per intentar aclarir-ho, encapçalarà una expedició a la zona del mar d'Amunt on succeeixen aquests fenòmens inexplicables.

Sebastià Roig ha explicat que aquesta no és una biografia de Monturiol, si bé conté aspectes biogràfics, ja que l'inventor va fer estades a Cadaqués, on va observar els corallers submergir-se, i arran d'aquesta observació va voler ajudar-los, acció que va desembocar en la creació de l' Ictineu, el primer submarí.

També és real el personatge femení de Sabana, considerada l'última bruixa de Cadaqués i mare de la famosa Lídia de Cadaqués, a qui el poble supersticiós fa culpable de tots els mals.

El còmic té la particularitat que els habitants de Cadaqués parlen el català salat i usen expressions pròpies de la vila marinera quan intervenen en els diàlegs.

Per fer-los parlar amb propietat, Roig ha comptat amb la inestimable ajuda de Joan Vehí, veí de Cadaqués, bon coneixedor dels girs de la parla local.

Roig afirma que aquest còmic és un «homenatge formal» a La Trilogia de Nemo, d'Alan Moore, amb vinyetes a doble pàgina.

Els dibuixos de Benages reprodueixen amb perícia paisatges amb formacions rocoses com les del pla de Tudela que tant van impressionar creadors com Salvador Dalí, Antoni Gaudí o Luis Buñuel, que va rodar al cap de Creus.