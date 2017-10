La complexa situació política que viu Catalunya es deixa notar fins i tot en una cosa tan aparentment inofensiva com un concert d'Els Amics de les Arts. Després d'arrencar amb Les coses i 30 dies sense cap accident, els Amics, que han reduït força els seus diàlegs amb el públic, van demanar a la gent que gairebé omplia l'Auditori que malgrat «el que passava a fora» volien que la gent ho oblidés tot durant dues hores per deixar-se endur per la música. I el pacte es va complir.

Sobre l'escenari el grup s'hi va deixar l'ànima per defensar les cançons d' Un estrany poder sense oblidar els clàssics, i des de la platea les dues hores de xou van passar volant. Era el tercer cop que els Amics actuaven a Girona en el darrer mig any (Festival Strenes, Festivalot i divendres, el Temporada Alta) i ni un sol símptoma de fatiga, ni entre els músics ni entre els fans, que també els van tenir en un bon grapat de festivals d'estiu.

Tres concerts a Girona i tres espectacles amb personalitat pròpia. Divendres tocava anar a totes amb Un estrany poder (van sonar totes les seves cançons excepte Salvador, si aquest cronista no es va descomptar) i es va posar de nou de manifest el potencial d'aquest nou so que defensa el grup, en temes com Suïssa, Apologia de la ingenuïtat o Primer de la línia successòria, que va ser el darrer bis, quan ja els bisos s'havien acabat, vist que el públic no en tenia encara prou i prèvia reunió improvisada dels músics sobre l'escenari. «Nosaltres sí que dialoguem», va etzibar Ferran Piqué.

També hi va haver temps per als clàssics, aquest cop amb el so habitual menys L'home que treballa fent de gos, renovada de cap a peus. No hi van faltar Jean Luc ni 4-3-3, ni tampoc Louisiana o els camps de cotó. La gent va ballar, va aplaudir i va cantar.

Fins i tot els Amics es van atrevir amb una versió del Girls just wanna get fun de Cindy Lauper, Les noies volen disfrutar. Solvència contrastada. «Els amics seran sempre nostres», com va cridar un fan en un moment de silenci fent-se seu un dels lemes que aquests dies s'han escoltat al carrer.