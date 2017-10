Javier Sierra guanya el Planeta amb una obra sobre el Sant Grial

L'escriptor Javier Sierra busca el Sant Grial amb "El fuego invisible", novel·la guanyadora de la 66 edició del Premi Planeta, dotat amb 601.000 euros. El guanyador del Planeta havia amagat el seu nom darrere del pseudònim de Victoria Goodman i el títol fictici de la seva obra era "La montaña artificia"l, mentre que la finalista d'aquest destacat guardó ha estat Cristina López Barrio, que s'ha presentat amb el pseudònim de Bella Linardi, per la novel·la "Niebla en Tánge"r, que portava el títol fictici de La nueva vida de Penélope.

La novel·la guanyadora està protagonitzada per un jove professor, establert a Dublín i nét d'un famós escriptor mort, que passa uns dies a Espanya mentre es veu embolicat en una misteriosa trama que té com a objectiu trobar el veritable origen d'un objecte capaç tant d'atraure poderosos enemics com de crear mons nous. El jurat del premi Planeta, que ha seleccionat la novel·la de Javier Sierra entre les 634 obres presentades aquest any, està integrat per Alberto Blecua, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs, Fernando Delgado i l'editor Emilio Rosales. En nom del jurat, Juan Eslava Galán ha remarcat que l'obra guanyadora compta amb "una acció trepidant a molts escenaris espanyols" i l'autor demostra una "tremenda erudició".

L'obra finalista narra la vida d'una dona atrapada en la mediocritat que fa un gir irreversible després d'anar al llit amb un desconegut. La recerca de l'home misteriós la porta a una ciutat exòtica, Tànger, per trobar l'autora del llibre que va deixar oblidat, el protagonista del qual es diu igual que ell. Sobre la finalista, Eslava Galán ha comentat que "Tànger està molt ben descrita en la novel·la i la trama és gairebé una indagació policíaca en la qual la ficció i la realitat van de la mà".