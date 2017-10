El Premi Planeta es continuarà atorgant i lliurant a Barcelona, malgrat que el Grup Planeta decidís aquesta setmana traslladar la seva seu social a Madrid per la situació a Catalunya, segons va explicar ahir el president de la companyia editorial, José Creuheras. En l'habitual conferència de premsa de la vigília del Premi Planeta, Creuheras va dir: «Puc assegurar avui que la nostra decisió és seguir celebrant el Premi Planeta a Barcelona». Creuheras va recordar que «les tres primeres edicions del Premi Planeta es van lliurar a Madrid, però després es va traslladar a Barcelona i la nostra intenció és seguir lliurant-lo a Barcelona».

En nom del jurat, l'editor Emili Rosales va explicar que «en el conjunt de novel·les presentades domina la novel·la històrica i la novel·la social contemporània, encara que hi hagi tots els matisos dels gèneres representats. El procés català encara no ha arribat a les pàgines literàries», va advertir. «El Premi Planeta gaudeix de molt bona salut des del punt de vista del catàleg d'autors i de les novel·les venudes», va comentar Creuheras.

Les 65 edicions anteriors acumulen ja, segons Creuheras, uns 42,5 milions d'exemplars, «per tant hi ha gairebé tres llibres del Premi Planeta a cada llar». Va tenir també paraules d'agraïment per als llibreters, «el nostre pont amb el lector», i per als autors, que aquest any han tornat a batre el rècord d'obres presentades, 634, que demostra «la confiança dels autors en el premi».

El director general de la divisió de Llibres, Jesús Badenes, va subratllar que el principal repte al qual s'enfronta el llibre avui és «la globalització dels continguts» i el canvi en la venda dels llibres, perquè «fins fa poc els llibreters i les grans cadenes eren domèstics, mentre que aquestes fronteres s'han desdibuixat amb l'aparició d'Amazon o Google». El llibre s'enfronta també a «la gran convergència entre les indústries de continguts, ja que les grans històries neixen amb el llibre i passen a d'altres suports audiovisuals com el cinema, la televisió o els videojocs».



Un premi reforçat

En l'actualitat, Planeta edita en cinc llengües i és present a més de quinze països, i aquestes xifres es reforcen amb el Premi Planeta, com demostra, va dir Badenes, Todo esto te daré, la novel·la de Dolores Redondo que va guanyar el guardó l'any passat, que «s'ha publicat en 19 llengües i gairebé 40 països, mentre a Espanya supera les 17 edicions».

Per a Badenes, aquestes xifres constaten la «vigència d'aquella definició de l'ofici d'editor que feia el fundador de Planeta, José Manuel Lara: posar en contacte tot aquell que vulgui escriure amb aquell que el vulgui llegir»; i «encara que canvien els formats, l'essència és la mateixa, segueix dominant el format paper».

Badenes va destacar que l'únic mercat on el suport digital és més important, Estats Units, suposa menys del 20%, mentre que a «Itàlia, França, Alemanya i Espanya el llibre físic suposa més del 90%, que es compra en llibreries o directament a Internet». A Espanya, les llibreries independents suposen més del 30% del sector, molt per sobre del món anglosaxó. De la seva banda, Creuheras va destacar que, malgrat les circumstàncies recents, la venda de llibres a Espanya ha entrat en el seu «quart any consecutiu de creixement».

L'escriptor i membre del jurat Juan Eslava Galán, que va donar un apunt literari de cadascuna de les deu novel·les finalistes, va apuntar que entre aquestes hi ha diverses novel·les històriques, una d'elles amb un astrònom ambientada al segle XI que «podria recordar El metge de Noah Gordon», diverses novel·les negres i d'intriga i històries romàntiques.