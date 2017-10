Javier Sierra guanya el Premi Planeta amb una obra sobre la recerca del Sant Grial

L'escriptor Javier Sierra va guanyar la 66 edició del Premi Planeta per una novel·la històrica sobre la recerca del Sant Grial, El fuego invisible. El guanyador del Planeta havia ocultat el seu nom darrere del pseudònim de Victoria Goodman i el títol fictici de la seva obra era La montaña artificial, mentre que la finalista d'aquest destacat guardó va ser Cristina López Barrio, que es va presentar amb el pseudònim de Bella Linardi, per la novel·la Niebla en Tánger, que portava el títol fictici de La nueva vida de Penélope.

La novel·la guanyadora està protagonitzada per un jove professor, establert a Dublín i nét d'un famós escriptor mort, que passa uns dies a Espanya mentre es veu envoltat en una misteriosa trama que té com a objectiu trobar el veritable origen d´un objecte capaç tant d'atreure poderosos enemics com de crear móns nous. L'obra finalista explica la vida d'una dona atrapada en la mediocritat que dóna un gir irreversible després d´anar al llit amb un desconegut. La recerca de l'home misteriós la porta a una ciutat exòtica, Tànger, per trobar-hi l'autora del llibre que havia deixar oblidat i el protagonista del qual es diu com ell.

En nom del jurat, Juan Eslava Galán va destacar que l'obra guanyadora compta amb «una acció trepidant a molts escenaris espanyols» i l'autor demostra una «tremenda erudició». Sobre la finalista, va comentar que «Tànger està molt ben descrita en la novel·la i la trama és gairebé una indagació policíaca en la qual la ficció i la realitat van de la mà».

La tradicional gala literària al Palau de Congressos de Barcelona va estar marcada per la freda tensió desencadenada pel procés independentista català i el ja confirmat canvi de seu social de Planeta, que es trasllada a Madrid. Si la gala de 2016 va estar presidida pels reis Felip i Leitzia i pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont; la festa d'ahir va presentar la seva cara més desangelada amb l'absència de primeres autoritats d'un i altre costat. La presidenta del Congrés de Diputats, Ana Pastor, va assistir en representació del Govern i la Generalitat va fer al seu torn acte de presència amb el conseller d'Empresa, Santi Vila, i el de Cultura, Lluís Puig. El jurat va estar compost per Alberto Blecua, Carmen Posadas, Fernando G.Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Rosa Regàs i Emilio Rosales.