L´ull del fotoperiodista

«El color de la llum»

Autor i director: Ferran Joanmiquel

Intèrprets: Jordi Subirà, Mireia Vallès i David Martínez

Il·luminació: Pau Costa

Música i vídeo: Lluís Robirola

De l´11 al 15 d´octubre - Sala La Planeta - Festival temporada Alta

Quin sentit té mostrar, si en realitat no volem veure?. Es diu que una imatge val mes que mil paraules, però quina història hi ha darrere de cada fotografia que veiem publicada a la portada del diari? Publicar cadàvers en primera línia, és sensacionalisme o una manera de mostrar la realitat per tal que el lector no la pugui ignorar? Aquests son alguns dels interrogants que planteja El color de la llum, en la qual el director gironí Ferran Joanmiquel utilitza la fórmula de teatre verbatim -que consisteix en reproduir de forma exacta i fidedigna el testimoni oral de la gent- per donar veu a les reflexions dels fotoperiodistes Joan Guerrero, Sandra Balsells, Emilio Morenati, Samuel Aranda i Marta Ramonada. Un espectacle que posa l´accent en el fotoperiodisme, però sobretot en el professional que hi ha darrere la càmera. Un professional que viu, que veu, que dubta, que pateix, que s´emociona, que s´enfada, però que no escatima esforços per poder mostrar allò que no veuen els ulls de la majoria.

El muntatge -fet a partir de dotze hores d´entrevistes- aprofundeix en alguns dels dubtes més habituals dels fotoperiodistes, i per als quals no hi ha una resposta unívoca. Cal fotografiar el dolor? El patiment obliga a deixar la càmera per posar-se a ajudar? Quins han de ser els límits a l´hora d´aconseguir una bona fotografia? Tot plegat en un context de treball gens fàcil, on el mercat de la informació està dominat per grans agències que generen una competència cada cop més alta. En definitiva, una necessària proposta de reflexió enmig d´un moment en què les notícies de consum ràpid -les fast news- estan a l´ordre del dia, i en què pràcticament no hi ha temps de digerir-les.