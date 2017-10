El Col·legi de Periodistes crea la Mosca de la Dignitat i la dedica als milers de voluntaris que van fer possible l'1-O

El Col·legi de Periodistes de Girona ha creat de forma extraordinària la Mosca de la Dignitat, un guardó honorífic que vol reconèixer la tasca de milers de voluntaris que van fer possible la celebració de l'1-O. "Per haver treballar de forma pacífica per la llibertat d'expressió i la dignitat de tot un poble", ha explicat aquest dimarts el seu president, Joan Ventura, en un acte en què s'han donat a conèixer els guardonats d'aquesta nova edició. Enguany la Mosca de Sant Narcís serà per l'estudi olotí d'arquitectes RCR per "la qualitat dels seus projectes, que ha estat reconeguda internacionalment i mereixedora del premi Pritzker" i també pel Girona F.C. per la "fita històrica que suposa el seu ascens a primera divisió". D'altra banda, la Mosca del Col·legi, que distingeix la trajectòria professional serà pel periodista Narcís Genís en reconeixement als més de 40 anys de professió i per haver estat al capdavant de la Junta de Girona del col·legi. El guardó d'aquesta edició és obra de l'artista Víctor Masferrer. L'acte de lliurament es farà a la sala de graus de la Facultat de Lletres de la UdG el pròxim 19 d'octubre.