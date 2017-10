La demandant persisteix i recorrerà la sentència per continuar lluitant

Pilar Abel ha anunciat que recorrerà la sentència que desestima la seva demanda de paternitat per ser reconeguda filla de Salvador Dalí i que la condemna a costes, en argumentar que no se li ha facilitat la cadena de custòdia de les proves d'ADN, que determinen que el pintor no és el seu pare

La pitonissa va afirmar ahir que no comparteix la sentència i que els pròxims dies presentarà un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial de Madrid d'acord amb dos arguments.

En primer lloc, assegura que no li han lliurat el justificant documental de la cadena de custòdia de les restes d'ADN malgrat haver-ho sol·licitat amb anterioritat en el judici. «Hem de fer un acte de fe per creure que les restes analitzades són les de Salvador Dalí».

I en segon terme perquè «no es va suspendre la vista oral en el moment que es va comprovar que no hi eren presents tots els testimonis», a excepció d'un.

Les restes de l'artista van ser exhumades per ordre del jutge el passat 20 de juliol de la cripta del Teatre-Museu de Figueres, on va ser enterrat, i els experts van concloure que «els resultats obtinguts permeten excloure Salvador Dalí com a pare biològic de Pilar Abel».

El jutge es remet a aquest anàlisi per concloure que les proves biològiques permeten excloure a Salvador Dalí com el pare de la demandant, per la qual cosa acorda desestimar la demanda de filiació, segons va fer públic ahir.