El jutge rebutja que Pilar Abel sigui filla de Dalí i la condemna en costes

El jutge ha desestimat la demanda de paternitat de Pilar Abel per ser reconeguda com a filla de Salvador Dalí perquè les dues proves d'ADN determinen sense cap mena de dubte que l'artista no és el pare biològic de la demandant i la condemna en costes per «temeritat».

En la sentència, el titular del Jutjat de Primera Instància 11 de Madrid rebutja la demanda de paternitat de Pilar Abel i absol el Ministeri d'Hisenda i a la Fundació Gala Dalí, que en la vista es van aferrar a la fiabilitat del «cent per cent» de la prova biològica, feta per duplicat per evitar sospites de parcialitat.

Amb tot, el jutge recorda que la sentència no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs d'apel·lació en el termini de vint dies davant l'Audiència Provincial de Madrid.

Les restes de l'artista van ser exhumades per ordre del jutge el passat 20 de juliol de la cripta del Teatre-Museu de Figueres, on va ser enterrat l'any 1989, però els experts de l'Institut Nacional de Toxicologia, després de comparar-los amb mostres de saliva de la dona, van concloure que «els resultats obtinguts permeten excloure Salvador Dalí com a pare biològic de Pilar Abel».



Filiació desestimada

El jutge es remet a aquesta anàlisi per concloure que les proves biològiques permeten excloure Salvador Dalí com el pare de la demandant, pel que acorda desestimar la demanda de filiació presentada per la pitonissa que, anys enrere, també va fracassar en una demanda contra l'escriptor Javier Cercas perquè es veia reflectida en un dels personatges de la novel·la Soldados de Salamina.

La sentència judicial afegeix que la condemna en costes, sol·licitada per la Fiscalia i a la qual es van adherir l'Advocacia de l'Estat i la Fundació Gala-Dalí, «ve donada per la temeritat» de Pilar Abel de continuar amb el procediment malgrat «conèixer el resultat de la prova biològica tan contundent en les seves conclusions».

Al respecte, el jutge assenyala que la demandant no va demanar en el judici la compareixença dels professionals de l'Institut Nacional de Toxicologia que van realitzar les proves ni va desistir de continuar amb la causa en aquell moment, malgrat manifestar la vista oral el seu desacord amb les mateixes i qüestionar la cadena de custòdia de les proves d'ADN.

El jutge considera acreditat que Pilar Abel va ser inscrita al Registre Civil com a filla no matrimonial d'Antonia Martínez i Juan Abel, «no aportant-se amb la demanda cap prova que els mesos previs al seu naixement (l'1 de febrer del 1956) la seva mare mantingués cap tipus de relació amb Salvador Dalí».

Diu el jutge que «no només no hi ha testimoni sinó cap document» que acompanyi la demanda, més enllà d'una acta notarial d'una tercera persona que va assegurar que la mare de la demandant li va comentar que en la seva joventut va mantenir una relació sentimental oculta amb el pintor, fruit de la qual va néixer la demandant.

Igualment considera que «les proves d'ADN presentades (per Pilar Abel) no tenen cap validesa ja que es van dur a terme amb material de dubtós origen i sense cap control que garanteixi la fiabilitat».



La demandant, decebuda

Al final de la vista oral, el passat mes de setembre, la demandant va manifestar als mitjans sentir-se «molt bé encara que decebuda» per les «mentides» que es van dir a la Sala, a l'hora que va qüestionar les proves d'ADN. «No em crec res després d'allò vist avui», va declarar.

Malgrat que no es va atrevir a defensar absolutament que ella és filla de Dalí, sí va anunciar la seva intenció de «seguir lluitant» i acudir a Estrasburg per recórrer la sentència, que ja va donar per perduda, i tenia raó, tal com el jutge ahir va pronunciar.