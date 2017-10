El Col·legi de Periodistes crea la Mosca de la Dignitat i la brinda als voluntaris de l´1-O

El Col·legi de Periodistes de Girona ha creat de forma extraordinària la Mosca de la Dignitat, un guardó honorífic que vol reconèixer la tasca de milers de voluntaris que van fer possible la celebració del Referèndum de l'1-O.

«Per haver treballat de forma pacífica per la llibertat d'expressió i la dignitat de tot un poble», va explicar ahir en roda de premsa el president de l'entitat, Joan Ventura, en un acte en què es va donar a conèixer els guardonats d'aquesta nova edició.

Enguany la Mosca de Sant Narcís serà per a l'estudi olotí d'arquitectes RCR per «la qualitat dels seus projectes, que ha estat reconeguda internacionalment i mereixedora del premi Pritzker», i també per al Girona F.C. per la «fita històrica que suposa el seu ascens a Primera Divisió».

D'altra banda, la Mosca del Col·legi, que distingeix la trajectòria professional, serà per al periodista Narcís Genís en reconeixement als més de 40 anys de professió i per haver estat al capdavant de la Junta de Girona del Col·legi.

La gala manté el suspens fins que es revelen els guanyadors de la Mosca Grossa i de la Mosca Borda, que trien els periodistes gironins a través d'un procés de votació.

El guardó d'aquesta edició és obra de l'artista Víctor Masferrer, que té taller a Medinyà i a l'espai La Volta de Sant Narcís.

Nascut a Barcelona però instal·lat de fa anys a Girona, Masferrer va explicar que ha escollit com a tema la mirada, aspecte fonamental del món de la comunicació.

Així és com aquest graduat a l'escola Massana de Barcelona –i d'altra banda llicenciat en Filosofia per la UdG–, ha elaborat uns objectes de fusta en forma d'embut amb un orifici que engulleix la llum i l'escampa sobre la superfície on es troba situat.

L'objecte és fet de fusta de faig i de cedre tornejada en una forma que recorda les antenes parabòliques. «És més pròpiament una escultura que un trofeu», va comentar.

L'acte de lliurament es farà a la sala de graus de la Facultat de Lletres de la UdG demà dijous i tindrà com a presentadora la periodista de TV3 Mariona Comelles, que comptarà amb intervencions del periodista Jordi Grau.