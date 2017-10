Empúries posa en valor els mosaics i paviments

Els mosaics i paviments d'Empúries es posen en valor a través de l'exposició "Antiqva Pavimenta. Mosaics i paviments d'Empúries" que es pot veure al Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries des d'avui fins al 7 de gener.

Al llarg de més de 100 anys d´excavacions arqueològiques a Empúries s´ha anat exhumant un important conjunt de paviments i mosaics que cronològicament podem situar entre el segles II aC i II dC.

El conjunt esdevé un dels més importants coneguts a la Península Ibèrica pel seu nombre excepcional, aproximadament uns 150, per la seva diversitat tipològica, tècnica i decorativa i pel seu estat de conservació, remarquyen des del MAC Empúries. Alhora, els paviments es troben in situ i esdevenen un document per reconstruir la història constructiva i la funcionalitat de les estances on es troben ubicats.

El paviments es troben a l´aire lliure exposats als agents climàtics, fet que va motivar des dels inicis, treballs de conservació i restauració.

Actualment s´està desenvolupant un projecte conservatiu que té com a prioritat l´estudi dels causes de degradació i patologies, així com l´abast de les restauracions antigues, alhora que s´han establert estratègies de treball a curt i llarg termini.