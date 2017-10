Zagajewski: «El nacionalisme és un incendi forestal i pot acabar amb Europa»

El poeta polonès Adam Zagajewski, Premi Princesa de les Lletres 2017, va instar ahir a assumir, a partir del coneixement de la història del s. XX, que el nacionalisme, encara que generi «emocions patriòtiques que poden ser boniques», és «com un incendi forestal» i pot «acabar» amb Europa.

L'autor de poemaris com Terra del foc (1994, traduït al català per Quaderns Crema el 2004) i autor també d'assajos com Solidaritat i solitud (1968), un dissident del règim comunista de Polònia que va patir vint anys d'exili, ha admès que el nacionalisme pot començar «de manera benigna» per després «descontrolar-se i ser terrible», com els focs que assoten aquests dies Portugal, Galícia i Astúries.

En roda de premsa, Zagajewski va assegurar, no obstant això, que assumia la complexitat de la situació que es viu a Catalunya, un país on manté relacions d'amistat i amb una ciutat com Barcelona, seu de l'editorial Acantilado/Quaderns Crema, que ha publicat la seva obra castellà i català.

«Entenc quines són les emocions dels meus amics i he parlat amb ells d'aquest tema, però m'oposo a aquesta separació», remarca abans d'expressar la seva confiança que la situació que viu Espanya pel procés secessionista iniciat a Catalunya «es pugui arreglar a través del diàleg i de la conversa».

El poeta, marcat per l'exili des de la seva infància després de néixer el 1945 a Lwów (actualment Lviv, a Ucraïna), una ciutat llavors pertanyent a Polònia, a la qual es va traslladar al costat de la seva família, va mostrar a més el seu suport «ferm» a una UE que sempre va ser admirada pels que vivien sota les dictadures comunistes de l'Europa de l'Est.

Candidat al Nobel des de 2007, Zagajewski, guardonat amb el premi de les Lletres per crear una de les experiències poètiques més emocionants de l'Europa hereva de Rainer Maria Rilke i Antonio Machado, ha considerat «un somni fet realitat» la incorporació de Polònia o Hongria a l'actual Unió Europea malgrat la deriva autoritària iniciada pels governs de tots dos països.

«No soc polític, no tinc les respostes ni crec que sigui la meva funció donar solucions empaquetades que resolguin els problemes existents», va dir un autor que enfoca la seva obra des de fa dècades en aspectes més contemplatius des del terreny biogràfic i existencial després de deixar enrere la poesia reivindicativa de la seva joventut per defensar mètodes de protesta més pràctics.

Integrant de la Generació del 68 que va combatre el règim comunista, Zagajewski és el primer escriptor polonès a rebre el Princesa de les Lletres.