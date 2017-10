Els arqueòlegs treuen a la llum a l'Escala 17 tombes del Bronze final i l'edat de Ferro

La campanya d'excavacions al jaciment arqueològic de Vilanera, a l'Escala, han posat al descobert 17 noves estructures funeràries datades del Bronze final i la primera edat de Ferro. Aquestes últimes han estat datades del segle VII aC.

Els resultats permetran ampliar el coneixement sobre l'ús que els antics humans feien d´aquesta zona i reconstruir l'evolució del poblament d'aquest territori, molt anterior a l'origen de l´enclavament grec d'Empúries.

En concret, s'han localitzat tres tombes de cremació i 14 fosses de dipòsits funeraris, on es dipositava una urna amb restes humanes cremades juntament amb peces de ceràmica.

El descobriment confirma que l'espai va registrar una extensa tradició fúnebre i que la seva ocupació es va iniciar durant el Neolític, pels voltants del 4.500 aC.

El Departament de Cultura ha valorat en un comunicat com a «molt rellefants» els resultats de les noves excavacions efectuades enguany. La zona va ser «reutilitzada», després d'un llarg període d'abandonament, a principis del primer mil·lenni abans de Crist i fins poc temps abans de l'establiment grec d'Empòrion, al segle VI aC.

Els treballs, que es va acabar la setmana passada, estan impulsats pel Departament de Cultura i l'Ajuntament de l'Escala. S'han centrat en l'anomenat sector 3, al límit sud del turó.

Les excavacions es van reprendre l'any 2016, quan aquesta zona, situada a l'oest del terme del muni ipi i la seva àrea adjacent, van ser declarades Espai de Protecció Arqueològica per part de Cultura.

La primera intervenció va excavar la zona que protegia diverses inhumacions i una estructura megalítica central, que es va poder vincular al primer període d'ús funerari del Neolític mig.

Els treballs realitzats al llarg del mes de setembre han prioritzat, en canvi, excavar la necròpolis de cremació que, segles més tard, es va estendre als peus del turó i que ja havia quedat al descobert en actuacions realitzades entre el 1999 i el 2000.

En concret, s'hi han localitzat tres tombes crematòries que es poden atribuir al Bronze final.

Aquestes estructures contenien una urna ceràmica amb restes de la cremació. També s'han descobert 14 estructures més de la primera edat de Ferro (del segle VII aC) i que consisteixen en fosses excavades la subsòl on també es dipositava una urna amb restes humanes cremades i ceràmica.

La campanya l'ha realitzat un equip d'arqueòlegs dirigits per Dolors Codina i ha comptat amb la participació d'una trentena d'estudiants d´universitats de la península ibèrica i d'Itàlia, en col·laboració amb el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries.