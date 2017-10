Un projecte de l'Escola La Farga de Salt, al Temporada Alta

L'Escola La Farga de Salt (Gironès) portarà a escena aquest divendres 'Mai més set, mai més gana', un projecte educatiu interpretat per 300 alumnes de primària del centre. Ho farà en un dels millors escenaris possibles, el Teatre de Salt, i dins el marc del Festival Temporada Alta. Els joves actors es posen a les ordres d'un dels millors directors catalans Oriol Broggi, per explicar la recerca d'una campana màgica, d'on surten boles plenes d'aigua i menjar. Un objectiu que aconsegueixen gràcies a la col·laboració de tots els que passen per l'escenari. "Aquest és el missatge que es vol enviar" remarca l'actriu Rosa Gàmiz, que s'ha encarregat de dur a terme la coordinació pedagògica. Gàmiz ha explicat que per a ella col·laborar en un projecte com aquest és "un petit regal" i ha reivindicat la funció del teatre com una eina de cohesió a l'escola. "No hauria de ser una anècdota, cal apostar pel teatre des d'un punt de vista pedagògic, més enllà del cultural", ha reblat.