Imma Parada guanya el premi Mosca Grossa i Olga Reixach la Mosca Borda dels periodistes

La cap de comunicació de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Imma Parada, és la guanyadora de la Mosca Grossa, el premi que els periodistes gironins atorguen per votació a qui, «amb la seva accessibilitat, facilita la tasca informativa», mentre que Olga Reixach, responsable de comunicació de l'Ajuntament de Figueres, va rebre la Mosca Borda, un premi que en realitat és més un càstig perquè s'atorga als que «entorpeixen la feina amb opacitat i manca de transparència».

La gala anual del Col·legi de Periodistes de Girona es va celebrar ahir al vespre a la Sala de Graus de la UdG, on es van lliurar aquests premis, que casualment es van quedar els dos a la ciutat de Figueres. Però la nit, que inevitablement es va impregnar d'un fort contingut reivindicatiu polític, va tenir altres protagonistes i premiats.



Condemna de la repressió

La junta del Col·legi han creat aquest any expressament la nova Mosca de la Dignitat en reconeixement a totes les persones que van fer possible el referèndum de l'1-O, específicament a les que van patir la violència de les càrregues policials.

Així, representants de Garrigàs, Sant Miquel de Fluvià, la Tallada d'Empordà, Espolla, Aiguaviva, Sant Julià de Ramis, Sant Mori, i dels barris gironins de Pedret i del Col·legi Verd, van ser protagonistes de l'acte i van recollir el diploma Mosca de la Dignitat.

Joan Ventura, degà del Col·legi a Girona, va llegir un comunicat –consensuat per la junta de la institució– de condemna de la repressió i de defensa de la gent que va fer possible l'1-O.

La gala, amb la veu en off de Mariona Comellas, va incloure també el lliurament de la Mosca del Col·legi al periodista d' El Punt Avui Narcís Genís Nisso, en reconeixement a la trajectòria professional de qui va començar als anys 70 cobrint la lluita pels Aiguamolls de l'Empordà i va acabar presidint la demarcació de Girona del Col·legi. Nisso va rebre el guardó de mans de Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Més glamurosa no podia ser aquest any la Mosca de Sant Narcís, que va ser per al despatx d'arquitectes RCR d'Olot, flamant guanyador del premi Pritzker 2017, un premi que comparteixen ex aequo amb el Girona FC per haver aconseguit el somni de l'ascens a Primera Divisió. Per part del Girona va recollir el premi el seu president, Delfí Geli.



Un total de 79 vots

Un total de 79 vots són els que van decidir els guanyadors de la Mosca Grossa i Borda, que Imma Parada i Olga Reixach van rebre en un moment de la nit que, com és habitual, presenta de forma entre solemne i desenfadada el periodista Jordi Grau.

Parada va rebre 29 vots i es va imposar a Bàrbara Schmitt, portaveu de la IAEDEN-Salvem l'Empordà (24), Jaume Figueras, de premsa de l'Ajuntament de Calonge (13) i Montse Codina, responsable de premsa del Consell Comarcal de la Selva (8).

Pel que fa a la Mosca Borda, Olga Reixach va rebre 28 vots, un més que Ignasi Ventura, de premsa del Festival de Cap Roig (27), i Marc Bataller, cap de premsa del Departament de Salut, es va quedar amb 13 vots.