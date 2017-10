L´arquitecta Carme Pigem rep el premi MadWomen d´arquitectura

L'arquitecte Carme Pigem, de l'estudi RCR Arquitectes d'Olot, va rebre el premi internacional MadWomen Award 2017 d'arquitectura per la seva «extraordinària trajectòria com a arquitecta i emprenedora i per la seva capacitat d'innovar en el món de l'arquitectura».

La Gala-Concert d'aquesta primera edició dels MadWomen Awards, organitzada pel Consell Artístic i el Comitè Executiu del MadWomenFest, va ser presentada per Lara Álvarez i la pròpia Directora Artística Pilar Jurado, a l'Auditori Nacional de Música de Madrid.

Aquest projecte uneix dones referents de les Arts i sorgeix de la voluntat de convertir l'excel·lència artística com a eina de transformació social, posant en valor la feina i el talent de tantes dones creadores que han construït les seves pròpies vies d'accés per arribar al lloc destacat en el qual es troben.

La resta de premiades van ser: Lita Cabellut (Arts Plàstiques), Tania León (Música), Ana Locking (Moda), Terele Pávez (Cinema), Sol Picó (Dansa) i Soledad Puértolas (Literatura).

D'altra banda, l'estudi RCR Arquitectes va rebre el Premi Oris Roca Award a la Oris House of Architecture a Zagreb. El guardó és una piràmide de vidre dissenyada per l'arquitecte Álvaro Siza. Aquesta és la 9a edició del Premi Oris, que es lliura un cop l'any pel consell editorial de la revista Oris.

El premi es lliura en dues categories: Premi per a un assoliment excepcional arquitectònic i Premi per a una contribució excepcional a l'arquitectura. El dia d'entrega del Premi, l'arquitecte Carme Pigem va donar una conferència en motiu dels Days of Oris 17. Una exposició mostra la seva obra.