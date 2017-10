Sergi Bonet ret comptes al claustre de la UdG

Encara que no és obligat, i de fet no s'havia fet mai, el rector de la UdG, Sergi Bonet, va retre comptes del seu mandat de quatre anys ahir davant el claustre de la institució. Bonet s'havia compromès al seu programa electoral, que assegura haver complert en el 90 per cent dels punts, a retre comptes al final del madat, i així ho va fer ahir. El proper 24 d'octubre s'obrirà una nova campanya electoral per escollir el nou rector de la UdG. Bonet manté la incògnita sobre la seva candidatura. Qui ja la va anunciar fa mesos és Quim Salvi.