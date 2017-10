La Festa dels Súpers reuneix unes 190.000 persones a l'Anella Olímpica de Montjuïc

Unes 190.000 persones han omplert aquest cap de setmana l'Anella Olímpica de Montjuïc en la 21a edició de la Festa dels Súpers. Enguany, la cita ha girat al voltant de la sostenibilitat, la natura i el medi ambient i ha aplegat milers de nens i nenes disfressats d'insectes que tenien un repte: ajudar dues elfes a salvar un arbre màgic que ha estat atacat per dos personatges malignes, el CO? i el CO3.

Amb aquesta acció, que s'explica a través del joc i la música de la història 'Tenim el poder' s'aconsegueix també salvar totes les plantes i els animals del planeta. Al llarg del cap de setmana s'han organitzat més de 150 activitats i mig centenar d'espectacles.

L'actuació principal de la família del Súper3 i que representa aquesta acció metafòrica en pro de la sostenibilitat ha estat un dels moments més àlgids de la jornada i ha aplegat en les tres representacions que s'han fet uns 50.000 espectadors. L'edició d'aquest diumenge s'ha emès en directe per TV3 i el canal Super3.

L'espectacle central de la Festa dels Súpers ha servit per estrenar en directe les cançons del nou disc de la família del Super3, 'Tenim el poder'. La seva transmissió ha estat l'espai més vist en directe de tots els portals de la CCMA. Aquesta però, només és una de les moltes propostes esportives, lúdiques, culturals i solidàries que s'han fet a l'Anella Olímpica de Montjuïc, gràcies a la col·laboració d'una seixantena d'entitats.



40.000 persones durant la primera jornada



A diferència d'altres anys, la Festa dels Súpers d'enguany ha modificat el seu horari habitual i aquest dissabte només va estar oberta al matí, per la coincidència amb la manifestació que dissabte a la tarda va omplir el centre de Barcelona per demanar l'alliberament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Tot i això, unes 40.000 persones ja van passar dissabte al matí per l'Anella Olímpica.