Mor als 59 anys la videoartista Núria Font

La videoartista Núria Font ha mort als 59 anys a Girona, segons ha informat l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya. Font era membre del Consell de les Arts i la Cultura de Girona i el 2009 va ser guardonada amb el Premi Nacional de la Dansa. Realitzadora de vídeo i curadora, Núria Font combinava l'univers audiovisual del vídeo i l'art electrònic amb la dansa.

Va començar fent cinema, però als anys 80 es va dedicar de ple a la filmació de la dansa com un mitjà "molt potent per difondre la dansa, trencar barreres i arribar a tota mena de públic". Directora de projectes culturals relacionats amb el vídeo, la videodansa i les arts electròniques, entre els seus treballs destaquen les col·laboracions amb Mal Pelo o Àngels Margarit, entre d'altres, i l'associació sense ànim de lucre NU2'S, que va produir el programa del Canal 33 'Territoris dansa', dirigit per la mateixa Font i que seleccionava les millors obres internacionals.

Com a curadora de videodansa i dansa interactiva Núria Font va dirigir, del 1984 al 2003, la Mostra de VideoDansa, biennal dedicada a les imatges de la dansa, així com un gran nombre de programes de videodansa a museus i centres d'art d'arreu del món.

Actualment dirigia el projecte d'activitats de NU2'S, associació per a la creació, que organitza entre d'altres: el festival IDN, el programa 'Territoris Dansa' al canal 33, la producció de videodansa a través del concurs de projectes anual, els laboratoris de recerca a l'Animal a l'esquena i el projecte educatiu per el públic infantil i juvenil. En el terreny de la formació era professora del Màster de Comissariat d'Art i Nous Mitjans d'ESDI/MECAT i professora titular de Noves Tecnologies aplicades a la dansa de l'Institut del Teatre de Barcelona. Impartia regularment tallers i conferències sobre videodansa i dansa interactiva arreu del món.