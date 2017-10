L´humor de l´absurd de Faemino y Cansado omple de riures l´Auditori

Acabem de tornar d'un viatge, vam estar al centre de París, a Montmartre...», diu Javier Cansado. «En una casa rural», postil·la Carlos Faemino. És una de les moltes bromes que van fer riure els espectadors que diumenge a a tarda pràcticament omplien l'Auditori de Girona. I és també un excel·lent exemple de l'humor que practica el veterà duet que integren els madrilenys Juan Carlos Arroyo (Faemino) i Ángel Javier Pozuelo (Cansado), basat en els jocs de paraules i en la inclusió de detalls surrealistes en situacions aparentment quotidianes. Sobre un escenari buit i acompanyats només per dos micròfons, Faemino y Cansado es passen una hora i mitja llarga parlant pràcticament sense parar (sobretot Cansado), explicant històries que provoquen sempre el somriure i en moltes ocasions la riallada d'un públic que sap què ha anat a veure i que es veu àmpliament recompensat per una parella que sembla passar-s'ho tan bé sobre l'escenari com els espectadors a les butaques. I aquesta complicitat es nota i afavoreix el bon resultat de la funció.

¡Quien tuvo retuvo!, el títol de l'espectacle que van presentar diumenge a Girona, encaixa perfectament en una carrera que va començar a principis de la dècada de 1980. Faemino y Cansado fan el que ha fet sempre, explicar històries, però ho fan molt bé, i amb molta gràcia, i les històries que expliquen fan riure perquè hi apareixen personatges normals en situacions gens habituals, o perquè hi apareixen personatges gens habituals en situacions normals.

Faemino creua l'escenari corrent amb una bossa en una mà. «És el nostre corredor de borsa», diu Cansado. L'humor de l'absurd, protagonista de la tarda.