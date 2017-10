Torna l'Acocollona't amb el concurs de films i l'abracadabrant Zombiewalk

Arriba una nova edició de l'Acocollona't, la Setmana de cinema fantàstic i de terror de Girona, que a més de les projeccions de curtmetratges a concurs, promet estrenes de cinema, conferències, presentacions de llibres, un concurs de rodatge i edició d'un curt en 24 hores i, sobretot, la Zombiewalk, l'activitat més vistosa i participativa.

L'Acocollona't se celebrarà del divendres 27 d'octubre al dissabte 4 de novembre. La inauguració es farà el dia 27 al Cinema Truffaut a les 21:30h amb l'inici de les projeccions de la quarantena de curtmetratges escollits entre el miler que s'han presentat a concurs, i que procedeixen principalment de l'Estat espanyol, si bé també n'hi ha de França, EUA, Gran Bretanya i Sud-amèrica.

La projecció de curts a concurs continuarà els dies 3 i 4 de novembre al Truffaut, ja que el festival aquest any retorna a aquesta sala, que ja el va acollir el primer any.



Desfilada zombi

Però l'activitat més massiva de l'Acocollona't promet tornar a ser la que ja s'ha convertit en tota una desfilada clàssica pels carrers de Girona, la Zombiewalk, que arriba a la sisena edició. La Zombiewalk sortirà a les 19 hores el dia 31 de la Plaça del Vi, on hi haurà activitat i ambient a partir de les 16 hores.

Segons Paco Cavero, un dels directors de l'Acocollona't, hi haurà un photocall i un taller de maquillatge per posar les coses fàcils als que no vulguin maquillar-se a casa. «Tothom està convidat a venir», diu Cavero, que calcula entre 400 i 500 persones la participació si es manté com els darrers anys.

La participació a la zombiewalk afavoreix el bon humor i ajuda a descarregar tensions, que bona falta fa, però sobretot qui la gaudeix és la mainada, com es pot comprovar any rere any.

L'altra convocatòria molt esperada de l'Acocollona't és el concurs de curtmetratges en 24 hores, l'Acocoexprés, que se celebrarà entre les 10 del matí del dissabte i les 10 del matí del diumenge. Els equips concursants dormiran poc aquella nit si volen guanyar hores per muntar les imatges que hagin rodat durant el dia. Hi ha en joc premis en metàl·lic i trofeus.

Altres activitats previstes en aquesta VII edició de la Setmana de Cinema Fantàstic i de Terror de Girona són una conferència amb Quim Casas, Ignasi Arbat i Callahan Ruiz (dia 28), la presentació dels llibres de gènere Celtia i Alerta Z, dels escriptors gironins Estel Campistol i Xevi Vila (dia 4), i un fi de festa sopresa (dia 4) al Cinema Truffaut després de la projecció dels curts de l'Acocoexprés i l'entrega de premis.

La secció oficial ofereix premis en metàl·lic de 600 i 400 euros per al primer i segon classificat, a més de trofeus i accèssits.



Fer com Sitges

Acocollona't és una associació sense ànim de lucre fundada pels directors de cinema David Ruiz, Paco Cavero i Jordi Martínez, als quals es va afegir Jep Soler.

Segons Paco Cavero, la intenció dels organitzadors és convertir Girona en un escenari del cinema fantàstic de gran ressò mediàtic, com ho pot ser Sitges.