La UdG llança el projecte UdG Alumni per aprofitar el potencial d'exalumnes

La Universitat de Girona va presentar ahir el projecte UdG Alumni, amb el qual es vol acostar als antics estudiants. En un quart de segle, el nombre d'universitaris que han acabat un grau o un màster als diferents centres de la UdG és d'entorn a 80.000. Ara, la universitat els proposa formar part d'aquesta associació amb beneficis mutus.

Els membres d'aquest col·lectiu tindran un carnet virtual que els permetrà accedir a serveis universitaris com la biblioteca, el servei de llengües o les instal·lacions esportives.

Els impulsors d'aquest projecte esperen incrementar el «sentiment de pertinença a la universitat» per part d'aquells que hi han estudiat i també aprofitar el potencial d'antics alumnes perquè facin de mentors dels nous.

El rector de la UdG, Sergi Bonet, considera que UdG Alumni «tanca el cercle d'ampliar la comunitat universitària» iniciat amb l'associació de treballadors jubilats Seguim fent UdG.

La proposta ve impulsada per antics estudiants i es vincularà a través d'una pàgina web que vol ser «una xarxa social per ella mateixa», segons la responsable del projecte, Meius Ferrés. Per aquest motiu, la universitat espera arribar «ràpidament» a tenir 10.000 inscrits a la iniciativa.

L'any passat, els treballadors jubilats van poder acollir-se a l'entitat Seguim fent UdG i ara té una seu pròpia (al carrer Castell de Peralada) i una aportació de 20.000 euros per part del centre universitari. L'objectiu és que UdG Alumni es consolidi i tingui les mateixes característiques en el futur. La universitat xifra en 80.000 el nombre d'estudiants que han sortit de les seves aules amb un títol de grau o de màster.