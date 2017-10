La Universitat de Girona convoca eleccions al rectorat sense saber si Sergi Bonet es torna a presentar

La maquinària electoral de la Universitat de Girona (UdG) s'ha posat en marxa aquest dimarts. El Consell de Govern ha aprovat la convocatòria d'eleccions al rectorat i el calendari de terminis. Les properes dates marcades en vermell seran els dies 8, 9 i 10 de novembre, que és quan els candidats hauran de presentar-se formalment. La campanya electoral serà entre el 21 i el 27 de novembre mentre que la votació serà els dies 29 i 30 del mateix mes. En cas que cap dels possibles candidats tingués més del 50% dels vots, s'aniria a segona volta el 18 de desembre. A hores d'ara, l'únic que ha fet el pas públic d'anunciar que es presentaria és Joaquim Salvi, el director de l'escola politècnica de la UdG. L'actual rector, Sergi Bonet, encara no ha decidit si es tornarà a presentar.

Com estava previst, el Consell de Govern de la Universitat de Girona ha convocat aquest dimarts les eleccions al rectorat. El primer que es farà és la llista del cens i després serà el torn dels candidats. Les persones que vulguin ser rectores de la UdG han de presentar-se formalment entre el 8 i el 10 de novembre.

L'únic que a hores d'ara ha fet l'anunci és Joaquim Salvi, actual director de l'escola politècnica de la UdG i que s'ha presentat en diferents candidatures a rectorat. La decisió més esperada ara mateix és si l'actual rector, Sergi Bonet, aspira a la reelecció.

Després de guanyar el 2013, Bonet va assegurar la setmana passada en declaracions a l'ACN que "la decisió no està presa". Bonet argumentava que, mentre no es convoquessin formalment les eleccions, no dedicaria "ni cinc minuts" a fer una reflexió personal i d'equip sobre si es tornaven a presentar.

El fet que hi hagi un o varis candidats influirà en els terminis previstos per la UdG. La campanya electoral es faria entre el 21 i el 27 de novembre mentre que les votacions es farien el mateix 29 i 30 (es reserva el dia 28 com a jornada de reflexió). El calendari electoral s'acabaria aquí si hi ha un sol candidat o un d'ells rep més del 50% dels vots. En cas contrari, el reglament preveu fer una segona volta amb una setmana de campanya electoral i votacions el 18 de desembre. En tot cas, la proclamació del rector es faria com a molt tard el 22 de desembre.



El Claustre mira a Europa

Després del Consell de Govern, també s'ha reunit el Claustre Universitari que ha aprovat dues demandes a les institucions europees sobre la situació catalana.

Aquest òrgan (per 66 vots a favor, set en contra i una abstenció) ha mostrat la "preocupació i la decepció" per l'actitud del Parlament i la Comissió Europea entorn a l'1 d'octubre, l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola.

Finalment, el Claustre també ha acordat "denunciar" davant els responsables europeus en matèria de recerca (amb 69 vots a favor, cinc en contra i una abstenció) els "efectes negatius" que té per al finançament de la recerca la intervenció dels comptes de la Generalitat per part de l'Estat.