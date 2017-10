El Congrés insta al retorn permanent de la Dama d´Elx

La comissió de cultura del Congrés dels Diputats va aprovar ahir una Proposició no de llei (PNLL) impulsada per PSOE i Compromís per instar el govern espanyol a cedir temporalment la Dama d'Elx, exposada al Museu Arqueològic Nacional de Madrid, a la ciutat valenciana amb motiu del 120è aniversari del seu descobriment, el 4 d'agost del 1897.

Així mateix, la proposició planteja estudiar la cessió permanent mitjançant el Museu Arqueològic i d'Història d'Elx (MAHE) o mitjançant la conversió d'aquest centre en una subseu del Museu Arqueològic Nacional.

Segons va exposar Compromís a través d'una nota de premsa, la proposició va comptar amb els vots a favor d'Unidos-Podemos, PNB i ERC.

La coalició valenciana remarca que tant el PP com Ciutadans van rebutjar la proposta, contradient la decisió dels seus representants a l'ajuntament d'Elx, ja que la iniciativa va suscitar el consens de tots els partits el passat 30 de gener d'enguany. El diputat de Compromís Ignasi Candela creu que «la descentralització» afavorirà l'economia d'Elx.