La UdG convoca eleccions a rector sense saber-se si Sergi Bonet s´hi presentarà

Les eleccions a rector de la Universitat de Girona se celebraran els dies 29 i 30 de novembre i per primera vegada les votacions seran electròniques. Paperetes, urnes i meses electorals presencials són coses del passat.

El Consell de Govern de la UdG va aprovar ahir el calendari electoral quan encara no se sap si s'hi presentarà l'actual rector, Sergi Bonet, el quart de la institució universitària en els seus 26 anys de vida.

De moment només Joaquim Salvi, des de fa 6 anys al capdavant de l'Escola Politècnica Superior, ha anunciat la seva intenció de presentar candidatura, mentre Bonet manté la intriga.



Campanya electoral del 21 al 27

El calendari aprovat estableix del 8 al 10 de novembre per a la presentació de candidatures, del 21 al 27 de novembre per dur a terme la campanya electoral, el dia 28 per a la jornada de reflexió i el 29 i 30 de novembre per a la votació electrònica.

Aquestes no seran les primeres eleccions electròniques de la UdG, que no havia aplicat mai el vot amb mitjans electrònics als comicis a rector, però sí ho havia fet per escollir representants claustrals o representants dels treballadors i, per tant, segons fonts universitàries, «el sistema està contrastat».

Sergi Bonet va presentar fa uns dies davant el claustre de la UdG el balanç dels seus quatre anys de govern, en els quals assegura haver complert «en el 90 per cent» el programa electoral, però va mantenir la incògnita sobre la seva candidatura.

En contrast amb aquest esgotament de terminis que porta a terme Bonet, hi ha l'anunci molt anticipat que va fer Salvi el passat mes de febrer, quan va declarar la seva intenció de «governar amb els estudiants».

En qualsevol cas, les eleccions arriben en un moment d'una forta crisi política al país i això té la seva repercussió a l'àmbit universitari en forma de vagues i jornades de protesta que cal saber gestionar.



Vot ponderat

El vot a la universitat és ponderat i el del sector dels professors doctors amb vinculació permanent equival a un 51% del total; el vot del sector del personal acadèmic equival a un 14% del total, el vot dels estudiants equival a un 23% del total, i el vot del sector del personal d'administració i serveis equival a un 12%.