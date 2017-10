Vicenç Pagès: "Necessitem el 'mode avió' per pair l'excés d'informació"

Un home de mitjana edat, que té com a sobrenom Robinson, s'introdueix a la casa dels veïns, que se n´han anat de vacances, i s´hi instal·la d'una manera peculiar. L'home és solter, té el pare en una residència i treballa de carter. A mesura que l'acompanyem en el seu periple d'intrús, es van descobrint les raons d'un comportament que el portarà a topar amb els veïns i amb la justícia.

Vicent Pagès (Figueres, 1963) publica la seva nova novel·la 'Robinson' (Editorial Empúries) i recalca a l'ACN que s'explica què passa quan una persona entra al garatge d'algú que no és el seu. A partir d'aquí, es produeix "una exploració" perquè el protagonista entra a un territori desconegut i a partir d'aquí també es produeix "un problema de supervivència" ja que les provisions es van acabant. "Com li passa al Robinson original, el protagonista està bé sol i descobreix unes coses sol que segurament acompanyat no descobriria".

L'escriptor figuerenc també analitza en aquesta entrevista amb Diari de Girona el perfil del seu personatge i no deixa escapar l'oportunitat de vincular i comparar els temps del "Robinson Crusoe" original amb la situació política i social que vivim actualment. L'entrevista completa es podrà veure properament al canal de Youtube del Diari de Girona.