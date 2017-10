José de Pauw exonera l´espècie humana al Temporada Alta amb «De Mensheid»

José de Pauw porta aquest divendres al Temporada Alta De Mensheid ( La Humanitat), una estrena estatal que es podrà veure al Centre d'Arts Escèniques El Canal, i que defensa la humanitat malgrat que considera que és «cobdiciosa, lasciva, violenta i covarda», una exoneració que es produeix perquè l'espècie humana «no sap fer res més».

La producció està basada en el text Praise of Mankind ( Lloança de la humanitat) publicat fa 15 anys per l'escriptor Arnon Grunberg. L'autor, que ara participa com a intèrpret al muntatge per petició de Pauw, defensa la vigència de les paraules que va escriure a aquell moment.

Mark Schaevers ha estat l'encarregat de l'adaptació de l'obra. El muntatge compta també amb un dels col·laboradors habituals del director, el músic Kris Defoort, i amb la participació de la soprano americana Claron McFadden, cantant amb la que ha volgut comptar Pauw ja que, segons afirma, «és l'única cantant que conec que pot improvisar».

La primera part és un monòleg musical. L'artista explica que presenta la declaració d'Arnon, amb la col·laboració del pianista i de la soprano. Arnon fa el paper d'escriptor; Claron, el de cantant; Kris, el de pianista, i Josse de Pauw el d'actor. El director diu que «cadascú s'interpreta a si mateix com a personatge». Per tant, l'argument de Grunberg es «que la humanitat ha estat estafada» i que «els humans tracten de ser tan perfectes que no hi arriben».

Fa tres anys que Temporada Alta agrupa les produccions de l'escena Flamenca en el marc del Cicle Connexió Flandes.

Enguany, en el marc del cicle, es programen dos espectacles més a part del de Josse de Pauw.

El segon és Out of Context-for Pina, que arriba de la mà d'Alain Platel i Les ballets C de la B. Creat el 2010 en memòria de la coreògrafa Pina Bausch (morta mig any abans de l'estrena), la companyia només recupera el muntatge una vegada a l'any i, aquest 2017, ha escollit Girona i Temporada Alta com a escenari, convertint el Festival en una oportunitat única per gaudir d'una de les obres mestres del coreògraf belga.



La premi Nobel Elfriede Jelinek

La tercera proposta és la de Guy Cassiers, que torna a Temporada Alta per sisena vegada i estrena el seu darrer muntatge, Grensgeval ( El Cas de la Frontera), una proposta escrita per la premi Nobel de literatura Elfriede Jelinek que parla sobre la situació dels refugiats i les persones desplaçades per força.