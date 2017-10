Fita fa 90 anys: «No sé què passa que sento la bogeria de l'art i em poso a crear»

La inauguració de la primera de les sis exposicions i actes que tindran lloc a Girona per commemorar el 90è aniversari de l'artista Domènec Fita va convertir-se ahir en tot un acte social que va congregar al Museu d'Art de Girona més d'un centenar de persones, entre elles Jordi Faulí, arquitecte de la Sagrada Família, temple que té diferents obres de l'escultor gironí, i Francesc Pardo, bisbe de Girona, que va comparar Fita amb els grans mestres del Renaixement «per la seva capacitat de convertir tantes disciplines artístiques que practica en la recerca de la bellesa».

L'exposició del Museu d'Art, amb el títol Divorcis amb la tradició, apunta al procés de creació de l'artista a través de més d'una setantena d'obres, entre les quals hi ha l'escultura de ferro de Sant Andreu, una selecció d'autorretrats, dibuixos, escultures, així com maquetes, esboços preparatoris d'algunes de les seves obres, i també escrits i reflexions.

Un Domènec Fita vital i alegre va saludar la gent que omplia la sala amb un «visca la República» i un «endavant», i va confessar que, als seus noranta anys d'edat, encara produeix: «M'entra com una bogeria per l'art i em poso a treballar».

Aquest home que des de ben jove, arran d'un accident, necessita una cadira de rodes per desplaçar-se, va assegurar que «aquests dies» ha produït tretze obres de nova creació, les quals passaran a engrossir les 11.917 que ara mateix té catalogades la Fundació Fita, en 17 apartats o etiquetes com són rostres, nu, ceràmica, vitrall, Girona, escultura, blocs, escrits, art abstracte o art integrat, entre altres.

A la inauguració de l'exposició del Museu d'Art també hi va participar el director dels Serveis de Cultura a Girona, Francesc Ten, el qual va llegir unes paraules firmades pel President Puigdemont, absent de l'acte per la intensitat política.

Per a Puigdemont, l'obra de Fita és una «epifania de l'art». El Crist Jacent de la Catedral de Girona, que d'aquí a uns dies es podrà veure a la Casa de Cultura, és per a Puigdemont una obra que «t'acosta al que és sublim» i la seva contemplació ens fa escoltar «com la pedra parla» i «ens fa present la nostra fragilitat i també la nostra tenacitat».

Per al regidor Carles Ribas, Fita no només és un artista sinó «un mestre de l'art i un ambaixador de la ciutat de Girona allà on va».

Diverses institucions donen suport a aquest programa d'exposicions en homenatge a l'artista gironí que té una de les trajectòries creatives ininterrompudes més longeves, ja que fa 70 anys que no para de produir.

Sota el comissariat de l'arquitecte Joaquim Bover, patró de la Fundació Fita, s'ha organitzat aquest conjunt d'exposicions i actes que es portaran a terme també a la Fundació Valvi, la Casa de Cultura, la mateixa Fundació Fita, l'Auditori Palau de Congressos i el Centre Cultural La Mercè.

Les sis exposicions compten amb un únic catàleg que les explica una a una i intenta evidenciar la unitat entre elles.

Entre les peces exhibides al Museu d'Art destaca la maqueta de la proposta d'escultures per a la Porta dels Apòstols de la Catedral de Girona, projecte que l'artista va elaborar quan tenia 50 anys d'edat i que no s'ha materialitzat.