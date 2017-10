El tiranosaure rex més ben conservat del món s'exposa a Barcelona

L'esquelet del tiranosaure rex més ben conservat del món –amb un 80% del seu volum ossi original– es pot visitar fins al 18 de febrer a la seu del CosmoCaixa a Barcelona, l'única parada que aquesta peça farà a Catalunya i Espanya durant la seva gira europea.

L'exposició T.rex, inaugurada ahir, no només alberga l'esquelet del dinosaure que va habitar a la Terra fa uns 67 milions d'anys, sinó que també inclou jocs interactius, informació sobre la vida que va portar el tiranosaure i mostres d'altres saures.

Trix, que és el nom que van posar al dinosaure en honor a la reina holandesa Beatrix, va ser descobert a Montana (Estats Units) fa 4 anys i destaca per la seva mida –12 metres de llargada i un cap de metre i mig– i per la seva longevitat, ja que es tracta de l'únic exemplar de tiranosaure conegut amb una edat superior als 30 anys.

El paleontòleg del museu Naturalis de Leiden (Holanda) i descobridor de Trix, Anne Schulp, va assegurar en la presentació que la importància de la troballa «recau en la facilitat que vam tenir per desenterrar l'esquelet, que va ser extret en només dues setmanes i mitja per un grup de només unes 15 persones».

Schulp va explicar que, després de veure aparèixer unes quantes peces de la mandíbula de Trix en un turó, van començar a desenterrar i, per a la seva sorpresa, l'esquelet es trobava cobert d'una espessa capa de sorra que havia mantingut l'estructura dels ossos sense deformar-los.

En extreure els ossos, només faltava la pota del darrere esquerra, que ha estat reproduïda de forma fidedigna amb impressores 3D, a partir de la pota dreta.

A més, el museu de Chicago va donar el peu d'un altre dinosaure per completar la pota.

Per tant, l'esquelet està ara complet i ha permès als paleontòlegs estudiar la seva fesomia per arribar a les conclusions que era una femella –per la seva mida–, va tenir una vida accidentada –es poden observar una severa infecció, fractures, una mossegada i esgarrapades en l'esquelet, segurament de xocs amb altres dinosaures– i, el més important, «el T. rex no és un animal tan veloç com sempre hem vist a les pel·lícules», segons Schulp.

La distància entre les empremtes trobades de Trix ha servit per determinar que, lluny dels 60 i 70 KMs/h que fins ara es considerava que podien arribar aquests dinosaures, només arribaven a uns 20 quilòmetres per hora.