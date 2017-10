Unes 500 persones celebren el Halloween a Girona al compàs del Dj Kenny Larkin

Després d´anys sense parroquians, l´antiga església de Sant Pere de Galligants de Girona es tornarà a omplir aquesta dimarts a la tarda i a la nit de fidels de la religió més contemporània: la música dels Dj´s, coincidint amb la nit de Halloween.

Amb el popularíssim Dj de Detroit Kenny Larkin encapçalant el cartell, la primera festa Boiler Room de la ciutat de Girona serà retransmesa en directe a tot el món a través del seu canal de Youtube. El cartell es completa amb Dosem, S. Moreira i Mirus & Nerone.

Les entrades es van esgotar fa setmanes per a la que serà una festa molts especial de la nit de Halloween, festivitat tradicional heretada de les celebracions d´origen celta, que s´escau dimarts 31 d'octubre, amb un aforament limitat a 500 persones, organitzada per la promotora gironina de música electrònica Electrona, la productora Indigo Raw i el Museu d´Arqueologia de Catalunya.

Kim Riera, responsable d´Electrona i organitzador de la festa, ha assegurat que la major part de les entrades han estat adquirides per gent del centre d´Europa, sobretot de països com Bèlgica, Holanda, Alemnya i França, tot i que també hi haurà gent de països més llunyans com el Japó.

Per Riera, disposar de l´escenari d´un edifici romànic del segle XII és un dels encerts que converteix la celebració en exclusiva i la fa irresistible per als melòmans del gènere. Riera ja havia organitzat festes de Dj´s a Sant Pere de Galligants com el concert del conegut Claptone del 2016.

La música a Sant Pere de Galligants començarà a sonar dimarts a la tarda amb el següent cartell: Dosem (19-20 h), S. Moreira (20-21:30 h), Keny Larkin (21:30-23:30 h) i Mirus & Nerone (23:30-01:00 h). Posteriorment començarà una festa after al Platea que s´allargarà fins les 7 de la matinada.